¿Quién es Viviana Pereyra, la mamá de Flor Vigna?

Este domingo 16 de agosto, apareció la mamá de Flor Vigna en La Casa de los Famosos México 2026 a través de una videollamada donde mostró su sensibilidad y cariño hacia su hija, destacando como es una mujer que no se rinde.

Su aparición para defender a su hija generó mucha curiosidad en redes sociales, pues se había mencionado que la que había tenido que ir a defender a la actriz era Gala Montes, pero al final no ocurrió. Ahora te contamos más sobre la madre de la argentina.

Flor dejo a Gala montes para q fuera a apoyarla en la gala de eliminación pero Gala se quejó q no le permitieron ir y si nadie iba no era pq flor no tuviera quien si no pq rosa Maria no quiso.x eso tendrán a la mama en videollamada #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/hHscQgFD63 — Ghostty (@mayers44) August 17, 2026

¿Quién es Viviana Pereyra?

Viviana Pereyra es la madre de la popular bailarina, actriz y cantante Flor Vigna, se ha convertido en una figura entrañable y muy querida por el público argentino y los seguidores de la artista.

Aunque no forma parte de la farándula ni de la industria del espectáculo por profesión, su constante apoyo y dedicación a la carrera de su hija la han llevado a ganar notoriedad en televisión y medios de comunicación.

Desde los primeros pasos de Flor en la pantalla chica en el programa Combate, Viviana demostró un compromiso total con los sueños de su hija. En sus inicios, era habitual verla pegar carteles e imágenes de Flor en colectivos y vía pública para conseguir votos y apoyo.

Con el paso del tiempo y el salto de su hija al mundo de la música, ese apoyo tomó nuevas formas como acompañarla tras bambalinas hasta enviar mensajes a figuras internacionales en redes sociales para visibilizar su proyecto musical.

A pesar de haber mantenido un perfil mayoritariamente reservado sobre su vida personal, Viviana ha hecho apariciones en programas de alta audiencia como Bailando por un sueño.

Además, suele ser consultada por programas de espectáculos para compartir reflexiones sobre la evolución profesional y personal de la artista, destacándose siempre por su calidez y orgullo materno.

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