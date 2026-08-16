Adrián Di Monte abandona entrevista tras ser señalado por comentario sobre feminicidios | VIDEO

Adrián Di Monte y su esposa Nuja Amar abandonaron una entrevista después de que el actor fue confrontado por unas declaraciones que realizó en el pasado durante una pelea con su ex esposa Sandra Itzel.

Ella lo acusó en el pasado de haberla violentado y exhibió en su momento las imágenes de las lesiones por los golpes que recibía. Además, la mujer filtró una conversación en la que él decía “ya entiendo porque matan a las mujeres. Las mujeres no se callan la boca”.

Después de la entrevista que #VLA realizó a #AdrianDiMonte su ex pareja #SandraItzel público un audio de una discusió, que inicio por una tarjeta 💳 de #Costco pic.twitter.com/qYLN5ARcxY — Armando Bochinche (@AR_Bochinche) January 24, 2024

Adrián Di Monte abandona entrevista

En redes sociales, circula el video en el que la comunicadora Analu Salazar, colaboradora en el programa de Shanik Berman en Radio Fórmula, dice que ella no quiere a Adrián Di Monte y recuerda la infame frase.

“Yo no lo quiero a él porque dijo que a las mujeres nos deberían matar porque nos deberíamos de callar”, acusó. Después de esto, el ambiente en la cabina se volvió bastante tenso, aunque Shanik trató de minimizar la situación.

Después de una breve discusión entre las entrevistadoras, el actor intervino y mencionó “yo no vino aquí a hablar de eso”, mientras que su esposa Nuja comentó que le parecía “una falta de respeto” para ella.

“A las mujeres no nos deben de matar por no callarnos”, sostuvo la presentadora, “que se haya dicho está mal”, agregó.

@AdrianDiMonte se levanta del programa de @shanikberman después de que los ánimos se aclararon. La discusión surgió a raíz de que @Ana1uSalazar recordó una desafortunada declaración. pic.twitter.com/CLcGLkH5Pu — Armando Bochinche (@AR_Bochinche) August 15, 2026

Ante esto, Di Monte declaró que nunca ha dicho que estuviera bien, pero que “no puedes juzgar por un audio que no sabes, un audio editado” y por otro lado, Analu sostuvo que diariamente mueren mujeres por violencia machista, por lo que no hay espacio para justificar sus dichos.

Momentos después, la comunicadora agregó que una cosa es su perspectiva de Adrián y otra la que tiene de Nuja, a quien dijo guardarle respeto. Enseguida, la actriz aseguró que ha recibido comentarios negativos de ella.

Analu admitió que así fue “por una burla que hizo” y agregó que “el feminismo no es estar de acuerdo con todas las mujeres” e invitó al hombre a leer e investigar un poco más. Ante esto, él se proclamó feminista y ella le señaló que no puede serlo, pues es hombre y en todo caso, sería un aliado.

Nuja sostuvo que no le pareció que tocaran un teme así frente a ella y que ellos iban a promocionar su obra de teatro y “a hablar de cosas lindas”. Por este motivo, estaban molestos, mientras que la conductora mencionó que el tema surgió de manera orgánica.

Tras esta situación, Nuja Amar decidió abandonar la cabina y Adrián Di Monte la acompañó, mientras que ella sostenía que era una falta de respeto para ella. Al final, incluso Shanik le dijo a Analu que debería disculparse con los actores, pero ella justificó que es un tema público, por lo que puede hablar y opinar sobre eso si lo desea.

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