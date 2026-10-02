Kim Shantal reprueba conducta de Suavecito, su novio, con la mamá de Abelito: ‘Está arrepentido’

Hace unos días que Suavecito, Naim Darrechi y Agustín Fernández han sido señalados por presunto acoso contra la mamá de Abelito durante una fiesta. En esta ocasión, fue Kim Shantal, pareja de Suavecito y reconocida creadora de contenido, quien rompió el silencio para fijar su postura.

La influencer dejó claro que desaprueba lo ocurrido y que su novio se encuentra arrepentido, aunque subrayó que deberá asumir las consecuencias de sus actos. Expresó que confía en que las autoridades serán las que deslindarán responsabilidades y no la gente.

Kim Shantal reprueba conducta de Suavecito, su novio, con la mamá de Abelito y dice que el creador de contenido ‘está arrepentido’

En declaraciones a medios, Kim Shantal expresó que no está de acuerdo con las actitudes de Suavecito, reírse y hacer comentarios denigrantes, mientras Naim Darrechi y Agustín Fernández “bailaban” haciendo movimientos obscenos con la mamá de Abelito.

Señalan a Naim Darrechi por acosar a la mamá de Abelito y él responde ı Foto: Redes sociales

“Repruebo toda esa conducta, han sido días muy tristes en mi familia, pero yo hice lo que me correspondía: el señalar y que se entendiera la gravedad de la situación, hacerle entender a la persona que está a mi lado que se tiene que hacer responsable de sus acciones”, expresó.

La creadora de contenido reconoció que el episodio ha sido doloroso y que su pareja atraviesa un momento difícil, en especial luego de que la señora Cristina, mamá de Abelito, anunciara que está tomando medidas legales contra Suavecito, Naim y Agustín.

“Obviamente está muy triste, pienso que ha dado pasos gigantes en todo eso para cambiar y ser mejor persona, y esto lo retrocedió muchísimo. Pero tiene que aprender, no le puedo aplaudir lo hecho, los comentarios que hizo fueron muy fuera de lugar”, agregó.

Kim Shantal también subrayó que no será ella quien hable por él, pues considera que en su momento Suavecito deberá dar la cara y explicar lo sucedido. “Ahorita todo el mundo se siente experto, se siente juez, pero eso sólo lo pueden dictar los expertos o un juez que va a decir quién merece quién y qué castigo va a tener cada persona”, puntualizó.

Te puede interesar: