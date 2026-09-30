Naim Darrechi abandona México tras denuncia de la mamá de Abelito: ‘Ya veremos si venimos’ | VIDEO

Después de que Cristina Romero, la madre de Abelito, revelara que ya inició un proceso legal por ser acosada en la fiesta de su hijo, uno de los involucrados en la agresión, Naim Darrechi, informó que abandona México.

El influencer español fue el principal causante de la polémica, quien se coló a la fiesta de cumpleaños de Abel Sáenz con la ayuda de sus amigos Suavecito y Agus Fernández, con quien convivió durante la celebración.

👀 Sale a la luz el video de Naim Darrechi durante la fiesta de Abelito, donde fue señalado por acosar a la mamá del influencer.https://t.co/cDk2zwDX32 — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 29, 2026

En ese sentido, Naim Darrechi fue el primer señalado por acosar a la mamá de Abelito, después de que una cámara lo captó bailándole pegado a la mujer e incluso, admitió que realizó un tocamiento indebido al acercarle su miembro de más.

Naim Darrechi abandona México tras denuncia de la mamá de Abelito

Según contó Naim, sus seguidores le ayudaron a elegir un destino en una dinámica en redes sociales y por ello viaja en dirección a Argentina; sin embargo, la partida coincide con la revelación de la denuncia de Cristina Romero.

“Primero veremos si procede esa demanda, si es así, ya veremos si venimos, pero no hablemos del tema. Ella está en todo su derecho de hacerlo, adelante, no importa, y arreglaremos nuestras cosas”, mencionó él.

Después, el español sostuvo que desde su perspectiva, la situación había escalado de más: “No me gusta andar en esas cosas, pero no es tan grave lo que pasó, la real. Lo hubiera bailado otra persona y nadie estaría diciendo absolutamente nada. La señora quería y se le vio en la cara”, declaró.

Mientras más hablas. Más te hundes



Que horror Naim Darrechi que sigas diciendo barbaridades, ahora dices que la señora quería y que se le veía en la cara. Eres un asco, espero que proceda y de una vez por todas termines en la cárcel.



“LA SEÑORA QUERÍA Y SE LE VEÍA EN LA CARA”… pic.twitter.com/T3H8RVugfd — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 30, 2026

Cabe mencionar que en el pasado, Naim Darrechi ha sido señalado por los Internautas de abandonar un país para evitar recibir represalias legales, pues en 2023 llegó incluso a tener la clasificación de ‘Busca y captura’ en España por no asistir a un jucio en ese entonces.

El famoso había agredido a un policía en ese entonces, aunque el mismo año elebró un juicio por videoconferencia desde México en febrero de 2023. En este proceso aceptó una condena de seis meses de prisión y una multa, evitando entrar en la cárcel al carecer de antecedentes graves y no cometer delitos en un plazo de dos años.

Asimismo, llegó a ser denunciado por una de sus parejas en España, aunque la denuncia en ese entonces no prosperó. Pese a ello, el famoso ha sido acusado de difundir contenido de porno venganza y maltratar a sus parejas.

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