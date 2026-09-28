Señalan a Naim Darrechi por acosar a la mamá de Abelito y él responde | VIDEOS

Señalan a Naim Darrechi por acosar a la mamá de Abelito y él responde

Naim Darrechi se coló a la fiesta de cumpleaños de Abelito y además de haber estado a punto de golpearse con Aaron Mercury, también fue señalado por haber acosado a la mamá del festejado, momento que quedó grabado en video.

¿Naim acosó a la mamá de Abelito?

En redes sociales, circulan imágenes que muestran al influencer español mientras interactua con la mamá de Abel Sáenz durante la celebración y en un punto, él se le repega a ella.

No, señores. Normalizar este tipo de conductas no está bien. Y lo vean como lo vean, esto no debería tomarse a la ligera: se trata de una conducta que puede constituir acoso y que, por las circunstancias, merece ser señalada y cuestionada.



Hay algo que no podemos pasar por alto:… pic.twitter.com/SwbF6LxVl9 — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 28, 2026

“No me di cuenta que era la mamá de Abelito. Se la recargué toda en el cuello”, fue la frase de Naim Darrechi momentos después con la que confirmó lo que muchos Internautas sospechaban, que se había pasado de la raya con la mujer.

Después, el español mencionó que aunque no la vio molesta, es cierto que no le gustaría que le hicieran algo así a su mamá. “Perdona Abelito, no lo sabía”, dijo platicando con Agus Fernández y Suavecito.

Naim Darrechi habla del acoso a la mamá de Abelito

Después del momento polémico, el influencer realizó este lunes una transmisión en vivo en donde abordó lo ocurrido en la fiesta y repitió que no sabía que era la madre de Abelito.

“Cometí el error de bailarle a la mamá de Abelito sin saber quien era, muy pegado, muy irrespetuoso y ostia, no fue algo que estuvo bien”, señaló el creador de contenido.

Después, pidió perdón a la familia del influencer: “Me diculpo tanto con la familia como con Abelito. De verdad que no lo sabía”, contó y agregó que el problema no fue la forma en la que actuó, sino la persona con la que lo hizo.

“Yo soy así con las señoras, me gusta bailar, dar cariño y ser muy cariñoso con ellas pero cuando me enteré que era la mamá de Abelito dijo ‘ostias, la cagué’”, agregó.

Algunas reacciones en redes sociales por el momento fueron:

“Ojalá lo saquen de México, ya urge”.

“Y según preocupados porque era “la mamá de...” que importa de quien es la mamá, RESPETAAAAAAA A LAS MUJERES".

“Qué horror ojalá Abelito actúe con forme a la ley”.

“Esta gente debería estar en la cárcel”.

“No conoce el respeto a la mujer”.

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