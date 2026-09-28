¿Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez regresaron? Omar Chaparro casi lo revela en LCDLF | VIDEO

Omar Chaparro y Mauricio Ochmann entraron a La Casa de los Famosos México 2026 en la semana final y platicaron con las celebridades que llevan meses encerradas dentro del programa, sin información sobre el mundo exterior.

En ese sentido, los famosos compartieron experiencias de sus carreras y en un momento, comenzaron a hablar sobre cosas que han pasado fuera pero que no tienen que ver con la competencia.

Omar Chaparro contándoles cuando estuvo en Big Brother y Yordi nos dio una de las nominaciones más iconicas de los reality shows JAJAJAJA#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/pbkTFAoVUT — ✨🌸𝓐𝓼~𝓲𝓯🌸💖 (@selfmadebeeatch) September 28, 2026

¿Omar Chaparro ventiló que Mauricio Ochmann volvió con Aislinn Derbez?

Omar Chaparro recordó cuando estuvo en Big Brother hace años junto a personalidades como Yordi Rosado y en un momento, comentaron que Aleks Syntek se volvió popular, sin dar demasiados detalles sobre cómo ocurrió; además, hablaron del partido entre Colombia y México.

Sin embargo, lo más impactante llegó en el momento en que Chaparro hizo referencia a la situación sentimental actual de Mauricio Ochmann, en medio de rumores que señalan que el actor ha vuelto con su ex esposa, Aislinn Derbez.

“Ahí les va otro chisme pero este es de Mauricio Ochmann”, comenzó Chaparro y enseguida, le preguntó a Mauricio si podía decirles. Ante esto, Yahir comenzó “volvió con su... (ex)”, dijo.

Omar: “Ahí les va otro chisme pero este es de Mauricio Ochmann”



Mauricio: “No espérate”



Yahir: “Volvió con su…” JAJAJAJAJAJA SE PONIA ROJO 😭🤣 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/wQxZmVCgqt — ★ Blueeye ★ (@bblueyeee) September 28, 2026

El público notó que el actor se puso muy rojo y se encendieron nuevamente las especulaciones sobre que Mauricio pudo haber regresado con la madre de su hija después de que participaran juntos en la película ‘Hasta el fin del mundo’.

Tras este proyecto, los famosos han sido captados juntos no solo con su hija, sino también en salidas donde solo están ellos. Uno de los momentos más sorprendentes para el público fue verlos en Las Vegas durante un concierto de Carín León.

En ese sentido, el público señaló que ambos llevan sus argollas de matrimonio una vez más, aunque ahora como collares. Incluso, en los comentarios hay quienes aseguran que aunque ya son pareja de nuevo, no han querido hacer esta información pública.

Te djeamos algunas reacciones:

“Sus anillos de casados de collares son la prueba”.

“¡Ya regresaron! Por buena fuente lo sé jajaja pero no lo han hecho público aún".

“Jajajaja y Yahir bien que se sabe el chisme”.

“Alguien marquele a Aislinn”.

Cabe mencionar que de momento ni Mauricio Ochmann ni Aislinn Derbez han confirmado o negado que se hayan reconciliado, por lo que solo queda esperar por sus declaraciones para aclarar la situación.

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