Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann vuelven a ser tema de conversación en redes sociales, pues a su alrededor circulan rumores de una posible reconciliación. Tras su separación en 2020, fueron vistos muy cariñosos juntos en un concierto de Carín León en Las Vegas.

La cercanía mostrada entre ambos actores ha despertado especulaciones sobre si estarían dándose una nueva oportunidad en el amor.

Captan a Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann en concierto de Carín León muy cariñosos

En un video compartido por la influencer Valeria Villalobos, quien asistió al espectáculo de Carín León en el recinto The Sphere, mostró que estaba sentada junto a Aislinn Derbez y Mauricio Ochman. En la grabación se observa a la creadora de contenido junto a los actores, quienes aparecen muy próximos y compartiendo gestos de cariño.

Lo que más llamó la atención de miles de usuarios fue el momento en que Mauricio colocó su mano sobre la pierna de Aislinn, gesto que retiró rápidamente al notar la cámara. La actriz, por su parte, respondió con una sonrisa discreta y un semblante serio.

Además, esa misma noche, el actor de 48 años publicó en su historia de Instagram una fotografía donde posa junto a Aislinn Derbez, Carín León y la esposa del cantante. Esta mañana, la hija de Eugenio Derbez también subió la imagen.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann con Carín León, en las Vegas ı Foto: Captura de pantalla IG aislinnderbez

Por si fuera poco, Mauricio Ochmann publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías a blanco y negro en el concierto de Carín León; entre ellas, resaltan dos en las que él aparece junto a Aislinn Derbez luciendo muy cercanos, como si fueran una auténtica pareja.

El actor acompañó las imágenes con la descripción: “Esperando a la morrita pa llevármela al concierto”.

Los seguidores de los artistas señalaron estas señales indican que Aislinn y Mauricio regresaron, tras seis años de estar divorciados.

Algunos comentarios en la publicación fueron:

“Sí se nota que regresaron. No necesitamos una confirmación”

“Como decía Juan Gabriel lo que se ve no se pregunta”

“Cuando vuelvan nos hacemos los sorprendidos”

De igual forma, fans notaron que la pareja usa desde hace unas semanas sus anillos de matrimonio en el cuello, colgando de una cadena.

Los actores contrajeron matrimonio el 28 de mayo de 2016 en Tepoztlán, Morelos. En 2019 se convirtieron en padres de una niña y en marzo de 2020 anunciaron su separación.

Pese a las especulaciones en redes, ni Aislinn Derbez ni Mauricio Ochmann han confirmado ni desmentido la teoría sobre su reconciliación.

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