Warped Vans Tour inicia con gran asistencia, nostalgia y furor pese a la cancelación de Rise Againts

Fans durante el concierto de Papa Roach en el Vans Warped Tour, el 12 de septiembre de 2026.

En su primer día de actividades, y a pesar de una baja en los talentos invitados, la primera edición en México del Warped Tour de Vans demostró que el rock y el punk siguen más vivos que nunca.

Las puertas del Autódromo Hermanos Rodríguez, que albergaba a esta macro fiesta, se abrieron cerca de las 11:00 horas para aquellos fanáticos que no querían dejar pasar ninguna sorpresa del evento.

Y es que el festival tiene la característica de revelar sus horarios el mismo día que inician las actividades, pues la esencia del evento no es que los fanáticos sólo vayan a ver a bandas estelares, sino que acudan a conocer a agrupaciones emergentes que se están ganando un lugar en la industria.

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Este “calendario” se mostraba intenso, pues Yellowcard, Papa Roach y Rise Againts cerrarían la noche del primer día de actividades.

Yellow Card durante su participación en el Vans Warped Tour en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el 12 de septiembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, las cosas no resultaron como lo esperado para Rise Againts, pues antes de su presentación, Josh, un amigo del grupo, emitió un comunicado que afectó a más de un asistente: confirmó que la banda no se podría presentar en el evento ya que el vocalista estaba enfermo.

“Lamentamos confirmarles Tim Mcilrath está grave de salud y no podrá presentarse para ustedes”, compartió. Asimismo, indicó que el cantante se encuentra en el hospital para atender su enfermedad.

Pese a esta baja, el festival se llevó a cabo de forma redonda, con el talento de bandas como Yellowcard y Here Comes The Kraken, que demostraron que las canciones no pasan de moda, a pesar del paso de los años.

Para finalizar, 50 mil asistentes gozaron en el “Vans Stage” al grupo Papa Roach, que interpretó clásicos como Last Resort, Scars y Between Angels and Insects para el cierre perfecto del festival.

Papa Roach durante su participación en el Vans Warped Tour en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el 12 de septiembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Durante las 12 horas de música que ofreció el Warped Vans Tour, sus asistentes constataron que el punk y el rock nunca fue una etapa, sino que ha sido una forma de vida para ellos. Para muchos, la llegada del festival a México fue cumplir un sueño adolescente , y pese a que los años ya no son los mismos, sacaron toda la energía para los slams, saltar y disfrutar cada canción de su banda favorita.

Este domingo 13 de septiembre continuarán las actividades del Warped Vans Tour 26, con las participaciones de Simple Plan, Alexisonfire, División Minúscula y MXPX, por mencionar algunos.

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cehr