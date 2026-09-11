El esperado concierto de Carín León en el recinto Sphere de Las Vegas, programado para la noche del 10 de septiembre, se canceló de última hora, lo que generó sorpresa y molestia entre los asistentes.

El cantante sonorense, uno de los máximos exponentes del regional mexicano, explicó a sus fans las razones detrás de la suspensión del show y ofreció disculpas a sus seguidores, quienes habían viajado desde distintas partes de Estados Unidos y México para verlo en vivo.

¿Qué le pasó a Carín León en Las Vegas?, ¿por qué canceló su concierto? | VIDEO

Tras la cancelación del concierto del jueves 10 de septiembre en Las Vegas, el propio Carín León compartió un mensaje en redes sociales y a los medios, donde se mostró apenado por el asunto.

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“No les voy a devolver ni su tiempo ni todo lo que ustedes sacrifican por venir a ver un show de nosotros, por estar con nosotros (...) Ustedes saben el compromiso que yo le tengo a mi trabajo y sobre todo una fecha tan importante como es esta. Estoy muy apenado, con la cara de vergüenza”, expresó el cantante de “La Primera Cita”.

La razón detrás de la suspensión fue un problema de transporte para llegar de Hermosillo a Las Vegas, según confirmó el recinto Sphere en un comunicado oficial: “Debido a un problema de transporte imprevisto, el concierto de Carín de esta noche en Sphere queda pospuesto”.

@thebestclipskick Carin Leon pide disculpas con la cara de vergüenza después de cancelar su show en Las Vegas por no llegar a tiempo. En mi opinión, por ser algo tan importante el debería de haber estado allí desde el día antes por lo menos. 👀🦁 #CarinLeon #LasVegas #Sphere ♬ original sound - The Best Clips

Aunque la cancelación fue de última hora, se informó que el espectáculo será reprogramado para el 15 de septiembre de 2027, y los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para esa fecha. Además, los asistentes podrán solicitar reembolsos en el punto original de compra hasta el 10 de octubre de 2026.

La situación dejó un sabor amargo entre los fanáticos, pues en redes sociales comentaron que realizaron un gasto considerable para trasladarse a Las Vegas, además de cancelar sus reservaciones de hospedaje. Las cuentas oficiales de Carín León en plataformas están plagadas de críticas hacia el cantante.

😱🎰 ¡IMAGÍNENSE LA DECEPCIÓN! Gente que voló expresamente hasta Las Vegas para ver a Carín León, que pagó su boleto, una noche de hotel y todo lo que implica el viaje… ¡y a la mera hora les dicen que el concierto se CANCELA! 😩💸✈️



Así fue el momento que se vivió esta noche… pic.twitter.com/Rv0EkUtgEn — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 11, 2026

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