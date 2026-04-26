El incómodo momento de Carin León en Supernova Génesis 2026: ‘Esa no es rola mía’ | VIDEO

Carin León protagonizó un incómodo momento durante su presentación en Supernova Génesis 2026, dónde la producción se equivocó y no le puso la pista correcta durante su show.

Desde el inicio de la presentación, era evidente la falla en el audio, pues el micrófono de Carin León parecía no lograr captar del todo su voz; sin embargo, el artista supo continuar con su presentación a pesar de las condiciones.

Carín León performs Según Quién 🎶 #SupernovaGenesis LIVE on Netflix! pic.twitter.com/GftEFbIZ6A — Netflix Sports (@netflixsports) April 27, 2026

Fue casi al final de su intervención en el espectáculo de box de entretenimiento que el músico iba a presentar una canción que se había estrenado hace poco y comenzó a sonar una pista que le resultó extraña.

Después de varios segundos esperando la corrección, él dijo “esa no es rola mía producción”, lo que dejó en evidencia lo que estaba ocurriendo, pues no se trataba de la canción que todos esperaban.

Tras hacer la aclaración, el famoso esperó unos segundos más a obtener una reacción por parte del equipo, pero tan solo se detuvo la pista y no sonó el tema nuevo.

▶ #Video | "Esa no es rola mía producción", 😨🎶 el incómodo momento que Carín León vivió en su presentación en Supernova Génesis 2026 🥊✨



📹: @AyalarAlejandro pic.twitter.com/iLlO7rWIcx — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 27, 2026

Con el tiempo contado, Carin optó por cantar a capela y hacer un ajuste en el repertorio, pues interpretó ‘No es por acá’ en lugar del tema que tenía pensado cantar para que el público conociera su música más reciente.

El músico que mostró mucho profesionalismo al tratar de mantener la calma a pesar de lo ocurrido, recibió rápidamente una respuesta favorable del público, quiénes corearon el tema que interpretaba, el cual forma parte de su disco Colmillo de Leche.

La despedida del cantante mexicano fue bastante rápida y su audio incluso se interpuso con el de los conductores.

Al momento no pasó desapercibido por el público quién es rápidamente reaccionaron al momento con diversos comentarios en los que señalaban que Carin León no se merecía esa falla que afectó su presentación en Supernova Génesis 2026.

▶ #Video | ¡Eso sí es compromiso! 👏🎶 Ante la falla técnica, Carín León cantó a capela y la afición de la Arena Ciudad de México se le entregó completamente.



📹: @AyalarAlejandro pic.twitter.com/XwbJ35ANZg — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 27, 2026