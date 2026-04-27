Supernova Génesis 2026 se volvió un fenómeno en todo sentido. El evento de este domingo no sólo conquistó la Arena CDMX y las pantallas de Netflix, también se volvió tendencia en redes sociales gracias a los memes.

Como ya es costumbre, al terminar cada evento viral, con humor, creatividad y sátira, los usuarios transformaron las peleas, entradas y presentaciones en fotos o clips que divierten al público en redes sociales. En esta ocasión la actriz y conductora Bárbara de Regil, el cantante Mario Bautista y el intérprete Carín León son quienes protagonizan estos memes.

Conoce los mejores memes de la noche en La Razón.

Los mejores memes de Supernova Génesis 2026

Bárbara de Regil revive a John Lennon

Previo a la pelea entre Lonche de Huevito y Willito, esta tarde en Supernova Génesis 2026, Bárbara de Regil confundió al presentador estadounidense Jimmy Lennon Jr., con el fallecido músico británico John Lennon. Este error le valió miles de críticas en redes sociales y, por supuesto, memes.

John Lenon llegando a #SupernovaGenesis por petición de Barbara de Regil 😂 pic.twitter.com/2WL8dx4AzL — Arturo Villegas (@ArturoVill7) April 27, 2026

Otro meme fue el clásico ataúd cayendo de unas escaleras a alta velocidad.

John Lennon llegando a anunciar los combates de Super Nova como lo prometió Barbara de Regil #SupernovaGenesis pic.twitter.com/cIENjInZWM — Billie (@BillieBizkit) April 27, 2026

Incluso retomaron una escena de El Chavo del 8 para ilustrar la vergüenza que pasó Bárbara de Regil.

Todo México cuando Barbara de Regil anunció a John Lennon en el SuperNova: pic.twitter.com/UsWaehwkLY — Chocomilk de Coco🧸🍫 (@chocomilkdecoco) April 27, 2026

Otros usuarios recurrieron a la inteligencia artificial para materializar el deseo de la actriz y estar junto a John Lennon.

Dejen de criticar a Barbara del Regil, el sir Jhon Lenon sí subió al ring de #Supernova 😎 pic.twitter.com/bVOtXd05bE — Soy Marbe (@BellaIndirecta) April 27, 2026

Otras personas comentaron que Bárbara de Regil podría decir cosas como: "la próxima pelea Fredy Mercuri contra Mario Bautista" por el parecido en el nombre con Aaron Mercury.

#SupernovaGenesis#SuperNovaEnNetflix



Bárbara de Regil la próxima pelea Fredy Mercuri contra Mario Bautista pic.twitter.com/9L5jhBEjlS — Zarahoria (@Zara0290) April 27, 2026

La derrota de Alana Flores vs Flor Vigna

Alana Flores se enfrentó a la argentina Flor Vigna este domingo, lo que marcó el final de la trayectoria de la mexicana en el boxeo amateur, tal como se había anunciado hace unas semanas. Sin embargo, la despedida de la creadora de contenido tuvo sabor a derrota y ahora internautas se burlan de esto.

Mario Bautista es abatido por Aaron Mercury

El cantante Mario Bautista protagonizó varios memes tras el Supernova Génesis 2026 debido a la paliza que le dio el creador de contenido Aaron Mercury.

Literal la pelea fue esto.



Nadie lo vio venir y menos en el primer round.



AARON MERCURY

MARIO BAUTISTA

SÚPERNOVA GENESIS



#SupernovaGenesis pic.twitter.com/FKR1KuXIPu — 🚺Serios y Sinceros🚹 (@seriosysinceros) April 27, 2026

Otro meme de Mario Bautista fue:

Y también usaron una escena de El Chavo del 8 para resumir la pelea:

Mario Bautista // Aaron Mercury pic.twitter.com/dd46SL6b42 — sassy cat 🍪 (@Erickajonas) April 27, 2026

Y recopilaron las reacciones de los comentaristas ante el knockout de Aaron Mercury a Mario Bautista.

que risa con las reacciones al knockout de aaron



AARON GANADOR SUPER NOVA pic.twitter.com/cJpzQfahmm — A⁷ (@onetimerhode) April 27, 2026

Memes de Lonche y Willito

Lonche de Huevito y Willito se enfrentaron en Supernova Génesis 2026, pero decepcionaron al público. Los creadores de contenido “vendieron” su pelea como “la mejor” del evento, sin embargo, se mantuvieron varios segundos abrazados y sin lanzarse golpes.

El lonche y el willito literal jajajaa #SupernovaGenesis pic.twitter.com/H4R2M3CVws — chismograficotv (@chismograficotv) April 27, 2026

Otro meme fue:

Peleas esperadas

Además, surgieron fotos editadas del cartel de Supernova Génesis 2026, como una en la que salen Carly y Shelby Marx, del programa de Nickelodeon ¡Carly.

Burla a Óscar Maydon

El cantante Óscar Maydon fue uno de los encargados de amenizar el Supernova Génesis 2026, sin embargo, en redes sociales miles de usuarios se quejaron de su presentación musical, pues su voz no destacó por ser armoniosa precisamente.

Oscar Maydon cantando en el Supernova 😭😭#SupernovaGenesis #SupernovaEnNetflixMercury pic.twitter.com/D3mfd6YqQx — Kimberly Loaiza pagale el hospital a tu mamá 💍 (@polancoasfan) April 27, 2026