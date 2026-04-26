Bárbara de Regil confunde al presentador Jimmy Lennon Jr. con John Lennon en Supernova Génesis | VIDEO

Bárbara de Regil revivió a John Lennon; confunde a Jimmy Lennon con el músico

La actriz Bárbara de Regil fue criticada ooootra vez, luego de que cometió un error al confundir al presentador de las peleas en Supernova Génesis 2026 Jimmy Lennon Jr, con el fallecido músico John Lennon.

Todo sucedió cuando Bárbara de Regil y Berth empezaron a presentar la pelea de Willito y Lonche y para dar los datos de los dos influencers que pelearon la actriz anunció la presencia de Jimmy Lennon Jr., en el ring.

Bárbara de Regil confunde a Jimmy Lennon Jr. con John Lennon

La actriz Bárbara de Regil dijo que el presentador de las peleas era John Lennon. El momento causó confusión en las redes sociales, pero existía cierta duda de si lo había dicho o no.

TE RECOMENDAMOS: Sorprende a fans Así fue la entrada de Mario Bautista en Supernova Génesis 2026

Pero no fue sino hasta la siguiente pelea cuando Berth, conductor titular junto a Bárbara de Regil, se burló de ella diciéndole que confundió a Jimmy Lennon con el fallecido músico de The Beatles John Lennon.

El grave error de Bárbara de Regil en Supernova Génesis 😳



La actriz mexicana aseguró que John Lennon era el presentador de la pelea entre Lonche y Willito, pero en realidad era Jimmy Lennon Jr. 🙄 pic.twitter.com/C8eKFNfblq — Al Filo (@AlFilo_lat) April 27, 2026

Bárbara de Regil pidió que no se burlaran de ella y que no le hicieran caso a su confusión, pero ya era demasiado tarde, en las redes sociales los usuarios no la perdonaron y le está cayendo una nueva funa.

“Una oportunidad UNA y la cag... Bárbara de Regil anunciando a John Lennon en vez de Jimmy Lennon", “Me quedé esperando a John Lennon”, “Como le ha afectado su proteína al cerebro y al hocico jajaja”, “Bien forzada su participación.. según dijo ‘haremos desmadre’ por DIOOOOS ya es una señora sin gracia”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet que no le perdonaron este error.