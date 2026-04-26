La noche de Supernova Génesis 2026 en la Arena CDMX tuvo uno de sus momentos más memorables con la presentación de Carín León, quien llevó la fuerza del regional mexicano al escenario.

Pese a algunas fallas técnicas, el artista sonorense logró conectar con miles de asistentes y espectadores de Netflix al cantar sin pista, demostrando, porqué es uno de los más influyentes en la escena actual de la música mexicana.

Su actuación fue celebrada como un verdadero espectáculo dentro de la velada; así se vivió la última presentación musical del evento de box entre creadores de contenido.

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Así fue la presentación de Carín León en Supernova Génesis 2026

El cantante mexicano Carín León, con su clásico sombrero, puso a cantar y bailar al público del Supernova Génesis 2026 con el tema “Que Vuelvas”, una colaboración que lanzó con Grupo Frontera en 2022.

La siguiente canción fue “Según Quién” es una colaboración musical entre Carín León y el reguetonero Maluma. Cuando sonaron los primeros acordes de “Primera Cita”, los asistentes de la Arena CDMX, los dolidos cantaron con fuerza.

Carín León performs Según Quién 🎶 #SupernovaGenesis LIVE on Netflix! pic.twitter.com/GftEFbIZ6A — Netflix Sports (@netflixsports) April 27, 2026

Para continuar el ambiente melancólico, el cantante originario de Hermosillo, Sonora, cantó “El Amor De Mi Herida”, que también fue muy aclamada.

Luego, Carín León deleitó a sus fans con “La Buena” y agradeció a Supernova Génesis 2026 por la invitación.

De forma inesperada, sonó una canción y el cantante aseguró “ésa no es mía, pero ahorita improvisamos”. Pese a unos pequeños errores técnicos, el show continuó y Carín interpretó “No Es Por Acá” acompañado de su banda. La gente reaccionó de buena manera y acompañó al famoso cantando.

▶ #Video | ¡Eso sí es compromiso! 👏🎶 Ante la falla técnica, Carín León cantó a capela y la afición de la Arena Ciudad de México se le entregó completamente.



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Para finalizar, el intérprete agradeció al público y ofreció una disculpa a título personal y a nombre de la producción de Supernova.

Esta presentación dio pie a la pelea estelar de Supernova Génesis 2026, que es el combate entre la mexicana Alana Flores y la argentina Flor Vigna.

Esta noche, Milica retó a Alana a una pelea antes de retirarse del boxeo amateur. Hasta el momento, no se sabe si se enfrentarán en algún momento o no.