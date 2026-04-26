Milica reta a Alana Flores a una pelea tras ganar en Supernova Génesis 2026 | VIDEO

Milica aprovechó su victoria contra Kim Shantal en Supernova Génesis 2026 para retar a Alana Flores a una pelea de box, pese a que la influencer de fitness ya anunció su retiro de esta disciplina.

Y es que Alana Flores es una de las creadoras de contenido más destacadas en el box de entretenimiento, pues desde hace años tiene enfrentamientos con otras estrellas del internet con quienes tiene fuertes rivalidades e intensas peleas sobre el ring.

Su enfrentamiento con Flor Vigna será su retiro ı Foto: Redes sociales

Desde hace tiempo, Milica ha expresado su deseo de enfrentarse a la famosa, aunque no se han concretado las condiciones hasta ahora para permitir el enfrentamiento entre ambas sobre un ring en algún programa como Supernova o La Velada del Año.

Así retó Milica a Alana Flores

Después de coronarse como ganadora, la creadora de contenido Argentina decidió dedicar unos momentos a intentar que alana se mantenga en el boxeo por un poco más de tiempo.

De manera breve pero concisa, expresó: “tengo un mensaje para Alana La Sapa” dijo en burla a el nombre que la famosa usa en redes sociales, Alana La Rana. “Si le quedó curiosidad de cómo era mi boxeo, la invito a pelear”, razón nuevamente, ahora de manera formal invitándola a enfrentarse en contra de ella por una vez.

"Alana la sapa"



Porque Milica reto denuevo a Alana para una pelea de boxeo después de que la pelea anterior fuera cancelada. pic.twitter.com/0DOP3neyM6 — Tendencias Stream (@TndenciaStream) April 27, 2026

Y es que ambas pasaron de ser amigas cercanas a enfrentarse en redes sociales cuando protagonizaron una pelea de publicaciones. Flores señaló que la actitud de Milica no le parecía lo suficientemente “seria” para que fuera su rival, lo cual desató una guerra de declaraciones.

A pesar de todo, hace un par de días, Milica recalcó su interés por pelear contra Alana y explicó porqué no pudo llevarse a cabo en esta edición del Supernova, pues muchos esperaban que ella fuera su rival tras la salida de Samadhi Zendejas:

“La verdad es que yo no soy quién para hablar de las decisiones que hace, la verdad me parece un poco suave. Me encantaría poder pelear porque es una pelea que se espera mucho, pero en las condiciones que me la habían ofrecido con un mes de preparación y con muy poco tiempo para hacer mi contenido y también poder mostrar como en esta pelea cómo me costó, pero me encantaría que se dé la oportunidad, obviamente”, dijo en conferencia de prensa.