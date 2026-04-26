Supernova Génesis 2026: ¿Quién es la nueva rival de Milica tras la baja de AriGeli?

A unas pocas horas del inicio de Supernova Génesis 2026, la producción dio a conocer que la creadora de contenido AriGeli se bajaba de su pelea contra Milica, después de enfrentar algunas complicaciones de salud.

¿Quién es la nueva rival de Milica?

Tras darse a conocer la baja de AriGeli, comenzaron las preguntas de quién sería la nueva rival de Milica, a pocas horas del evento. En la alfombra roja, la argentina aseguró que ni siquiera ella sabía contra quién se enfrentaba, lo que sorprendió a varias personas.

Se destapó durante el evento que la rival nueva era Kim Shantal, quien tendría un doble combate en la misma noche, similar a lo que hizo Rivers hace años en La Velada del Año.

TE RECOMENDAMOS: Última jornada épica Pedro Pascal y baby Yoda causan furor en la CCXPMX 2026

Kim Shantal, la rival secreta de Milica ı Foto: Especial

“Informamos que, debido a complicaciones de salud, Ari Geli no podrá participar en su combate programado para hoy en Supernova: Genesis”, comentó la producción en un comunicado breve.

Sobre de qué enfermó la mujer, expresó: “Desde anoche presentó complicaciones de salud que le impiden competir en condiciones óptimas, por lo que, priorizando su bienestar, se ha tomado la decisión de que no suba al ring. Actualmente se encuentra bajo atención médica”.

Por su parte, AriGeli publicó un video visiblemente agobiada por enfrentar una crisis de salud que le impide pelear, pues es algo que “no está en sus manos”.

También mencionó que la preparación fue “muy dura” pues “le pilló en uno de sus peores momentos” pero le ha servido de motivación el pelear en el evento. “Estoy destrozada. Tenía tantas ganas de estar ahí [...] Sabía que iba a ganar”, lamentó.

Este no es el único cambio que ha tenido Supernova Génesis este 2026, ya que en total se realizaron tres ajustes en las rivales de las peleas de chicas.

El primero ocurrió cuando Samadhi Zendejas decidió bajarse de su pelea contra Alana Flores, por lo que consiguieron a Flor Vigna para que tomara su lugar y no perder la que era la pelea estelar de chicas.

Después de esto, a solo una semana del evento, se informó que Lupita Villalobos no podría boxear por un problema de salud, por lo que a su contrincante, Kim Shantal le cambiaron la rival, metiendo a Karely Ruiz como relevo.

Finalmente, Milica se enfrentará a otra persona de último minuto, pues su pelea estaba pactada para realizarse contra Ari Geli, quién por cuestiones de salud no podrá presentarse en Supernova Génesis y una tercera persona será quien ocupe su lugar.