Óscar Maydon, el cantante mexicano de corridos tumbados, se presentó esta noche en la Arena CDMX, frente a 20 mil personas. El también compositor puso a vibrar al público del Supernova Génesis 2026 al interpretar sus mayores éxitos.

En La Razón de México te contamos cómo se vivió el primer show musical de este evento que fusiona deporte, entretenimiento y música.

Así fue la presentación de Óscar Maydon en Supernova Génesis 2026

Posterior a la pelea entre Lonche de Huevito y Willito, el cantante Óscar Maydon se apoderó del escenario del Supernova Génesis 2026.

El intérprete inició su presentación con “Tu Boda”, un tema que ha sido todo un éxito en redes sociales pese a la polémica que rodea a la letra. La siguiente canción fue “Fin de Semana”, una colaboración lanzada en 2023 con Junior H.

Otro momento muy comentado en redes sociales de la presentación de Óscar Maydon en Supernova Génesis 2026 fue cuando el cantante de corridos tumbados invitó al escenario a Víctor Mendivil para interpretar la canción “Mejores Jordans”.

Otro invitado fue Omar Camacho, también intérprete de corridos tumbados.

Sin embargo, muchos usuarios en X, antes Twitter, y TikTok, han expresado su desagrado por Óscar Maydon, pues aseguran que el audio era malo y la segunda voz no le ayudó.

Con este show, el público de la Arena CDMX y quienes miran el evento desde la transmisión de Netflix, disfrutaron de la primera presentación musical de la noche. Aún quedan pendientes los números de Ozuna y de Carin León.

¿Quién es Óscar Maydon?

Óscar Maydon es un cantante y compositor mexicano que nació el 20 de septiembre de 1999 en Mexicali, Baja California. Su nombre real es Óscar René Maydon Mesa y se ha convertido en una figura destacada en el género de corridos tumbados.

Temas como “Tu Boda” y colaboraciones con artistas como Peso Pluma y Junior H lo han puesto entre los favoritos del país. Inició su carrera en 2020 y rápidamente alcanzó popularidad internacional.

¿Cuáles son las peleas pendientes en Supernova Génesis 2026?

Las peleas pendientes del Supernova Génesis 2026 son: