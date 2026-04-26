Finalmente, llegó el día del Supernova Génesis 2026, donde diversos creadores de contenido se enfrentan en el ring para demostrar que los meses de preparación física no fueron en vano.

Esta tarde, uno de los enfrentamientos más esperados fue el de El Abrahaham, popular creador de contenido y streamer mexicano, contra Nando, tiktoker originario de Venezuela. No obstante, sólo uno podía ganar, y ése fue El Abrahaham.

El Abrahaham le gana a Nando en Supernova Génesis 2026 por knockout técnico

El Abrahaham y Nando Wee debutaron en el boxeo amateur con Supernova Génesis 2026, este domingo, en la Arena Ciudad de México, sin embargo, su pelea causó furor por la ferocidad y polémica antes y después del encuentro.

El Abrahaham le gana a Nando ı Foto: Especial

Millones de personas sintonizaron el combate, que estuvo marcado por la emoción y la intriga. En el ring la diferencia de estatura entre los creadores de contenido fue sumamente notoria.

En el segundo round, el réferi paró la pelea de El Abrahaham vs Nando. Los jueces concluyeron que el mexicano ganó por knockout técnico.

Nando apostó su placa de diamante de YouTube y, al ser el perdedor, ahora tendrá que entregarle a su rival este reconocimiento.

▶ #Video | 🥊✨ El Abraham vence a Nando en una emocionante pelea por medio de un nocaut que demuestra el poder mexicano en Supernova Génesis 2026 💪🇲🇽



📹: @AyalarAlejandro pic.twitter.com/MuEtx4rxhs — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 27, 2026

¿Quién es El Abrahaham?

El Abrahaham (nombre real Abraham Flores) es un gamer mexicano, youtuber y creador de contenido. El originario de Chihuahua, México, y tiene 26 años actualmente. El famoso mide 1.90 m.

En YouTube, en el canal @ElAbrahaham, suele compartir shorts virales, videos de reacciones y compilaciones de mejores momentos. Ha alcanzado más de 11 millones de suscriptores y 2.2 mil millones de vistas.

¿Quién es Nando?

Nando, cuyo nombre real es Jose Leonardo Broianigo Munoz, es un influencer y creador de contenido originario de Venezuela. Nació el 1 de agosto de 1996, por lo que actualmente, tiene 29 años.

El joven es parte del equipo Yolo Aventuras. Ha ganado notoriedad en Internet, donde ha acumulado más de 20 millones de suscriptores en YouTube y 14 millones en TikTok.

¿Cuáles son las peleas pendientes en Supernova Génesis 2026?

Las peleas pendientes del Supernova Génesis 2026 son:

Lonche vs Willito

Kim Shantal vs Karely Ruiz

Mario Bautista vs Aaron Mercury

Alana Flores vs Florencia Vigna

Además, los artistas Óscar Maydon, Ozuna y Carin León amenizarán el evento interpretando sus éxitos en vivo desde la Arena Ciudad de México.