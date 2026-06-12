‘Homenaje a Rocío Dúrcal’: Mariaca Semprún llega a la Ciudad de México con una única función

Mariaca Semprún llega a la Ciudad de México con una única función.

La cantante y actriz, Mariaca Semprún, anunció que presentará en la Ciudad de México su espectáculo "Homenaje a Rocío Dúrcal“, como parte de su Gira 2026. La función única tendrá lugar el próximo 17 de junio en el Nuevo Teatro Ramiro Jiménez, a las 20:30 horas.

Este montaje escénico llega a la capital tras cumplir una temporada de presentaciones con localidades agotadas en el Colony Theater de Miami. La gira también incluyó paradas en ciudades como Orlando, Houston, Miramar y Querétaro.

¿Qué ofrece Mariaca Semprún?

El espectáculo propone un recorrido por la trayectoria artística de Rocío Dúrcal, conocida popularmente como la "Española más Mexicana“. Los organizadores definen la puesta en escena como un “viaje íntimo” que fusiona la música con elementos teatrales.

Mariaca Semprún interpretará temas icónicos del repertorio de la artista española. Entre las canciones seleccionadas se encuentran:

“Amor Eterno”

“Costumbres”

“La Gata Bajo la Lluvia”

“Me Nace del Corazón”

“Como Tú Mujer”

Para esta presentación, Semprún contará con el acompañamiento de una banda en vivo y el Mariachi México Internacional. La dirección musical del proyecto recae en Gilberto Ferrer.

El concepto del espectáculo nació de la colaboración entre la propia Mariaca Semprún y el escritor Leonardo Padrón.

El equipo creativo buscó capturar la esencia de la época dorada de la música ranchera mediante una narrativa y un diseño escénico cuidados.

¡Ciudad de México! 🇲🇽 Nos vemos la semana que viene. 🎟️ https://t.co/hryGANk9a8 pic.twitter.com/6pQGBd9pZ1 — Homenaje Rocío Dúrcal (@HomenajeRDurcal) June 9, 2026

¿Dónde comprar boletos para el espectáculo “Homenaje a Rocío Dúrcal”?

Los interesados en asistir a esta función pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma digital GoLiiive.com. De igual forma, el público tiene la opción de comprarlos directamente en las taquillas del recinto.

Trayectoria de la “Española más Mexicana“

Mariaca Semprún cuenta con una carrera de más de 23 años en la industria del entretenimiento. Su trayectoria abarca participaciones en cine, televisión, ópera y teatro musical.

La artista obtuvo un Latin Grammy por su álbum titulado “Soy Puro Teatro”. Asimismo, ha trabajado en producciones como la serie “Pálpito” de Netflix, “Malverde: El Santo Patrón” y “Amar a Muerte”.

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JVR