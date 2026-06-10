Arte, identidad y movilidad convergen en la renovada estación Universidad

La estación Universidad del Metro de la Ciudad de México luce una nueva imagen que combina arte contemporáneo, identidad cultural y elementos visuales inspirados en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el paisaje característico del sur de la capital.

La intervención fue presentada oficialmente durante un recorrido encabezado por Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, junto con el artista mexicano Jorge Rosano Gamboa, creador de la propuesta artística implementada en este importante punto de movilidad.

La obra incorpora referencias relacionadas con la historia, el entorno natural y la memoria colectiva asociadas a la UNAM, institución considerada uno de los principales referentes educativos, científicos y culturales del país desde hace más de un siglo.

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La propuesta visual busca convertir a la estación en una extensión de la experiencia cultural vinculada a Ciudad Universitaria, fortaleciendo el sentido de pertenencia entre estudiantes, académicos y visitantes que utilizan diariamente este espacio.

Rosano Gamboa cuenta con experiencia en exposiciones y residencias artísticas nacionales e internacionales. Su trabajo se enfoca en explorar las conexiones entre territorio, paisaje, identidad y memoria, reinterpretando símbolos históricos y naturales desde una óptica contemporánea.

La remodelación responde al objetivo de mejorar la experiencia cotidiana de quienes utilizan esta terminal de la Línea 3, una de las más transitadas de toda la red debido a su conexión con universidades, centros culturales y espacios recreativos del sur de la ciudad.

Los murales y elementos gráficos integran referencias a volcanes, cuerpos celestes, relieves geográficos y al entorno natural del Pedregal de San Ángel, creando una conexión visual entre el paisaje original de la zona y el entorno urbano actual.

La propuesta artística también incorpora referencias a fenómenos astronómicos, mitologías y acontecimientos históricos que han acompañado el desarrollo del México moderno, permitiendo a los usuarios interactuar con elementos simbólicos vinculados con la historia nacional y universitaria.

Además del impacto estético, la intervención fortalece la presencia del arte en la infraestructura pública. La iniciativa toma como referencia el modelo de integración entre arquitectura, arte y paisaje que distingue a Ciudad Universitaria, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial.

Entre los elementos incorporados destacan los emblemas de las distintas facultades y entidades académicas de la UNAM, los cuales se han convertido en un atractivo para estudiantes y visitantes que fotografían y comparten las imágenes en redes sociales. Con esta transformación, Metro Universidad refuerza su papel como una puerta de entrada donde convergen movilidad, cultura y espacio urbano.

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FGR