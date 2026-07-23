Hay Festival Querétaro, entre un día menos y recorte de 60%

El Hay Festival Querétaro celebra una edición más, pero esta vez con un recorte de más de 60 por ciento y un día menos en su programación, además de la ausencia de músicos internacionales o de galardonados con Premios Nobel, como ocurrió en 2024 con la presencia de Wole Soyinka y en 2022 con la asistencia de Kailash Satyarthi, por ejemplo. El municipio pasó de aportar al encuentro 11 millones de pesos a 4.3 millones este año.

“Hubo un recorte para todos los estados del país y esto genera un efecto carambola. Desgraciadamente para la Federación, la cultura no es prioridad como para el estado de Querétaro. Normalmente, el municipio aportaba 11 millones. Esta vez, entre liquidez y en especie, estamos aportando alrededor de 4.3 millones de pesos”, explicó ayer Daniela Salgado Márquez, secretaria de Cultura del municipio, tras la conferencia de prensa en la que se anunció la programación.

El Tip: SOBRE la Inteligencia Artificial hablará del tema la reconocida filósofa británico-mexicana Carissa Véliz.

La funcionaria dijo que, si bien para cultura se mantuvo el presupuesto del año pasado, pese al recorte de la Federación, se dividieron los recursos para festivales —incluido el Zona Fest por el Mundial—, actividades culturales y artísticas e infraestructura.

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“Mucho del presupuesto se fue para infraestructura cultural, también la parte que hicimos en el Zona Fest del Mundial para que hubiera una derrama económica importante. Este año cumplimos 30 años de ser Patrimonio Cultural de la Humanidad en la UNESCO, parte de eso va para las celebraciones en octubre. No queríamos que nada se quedara fuera de ninguna de las celebraciones”, justificó. Detalló que se adquirió el Teatro Hércules y se rehabilitan el Teatro de la Ciudad y las casas de cultura.

Frente a este panorama, Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Hay Festival, expresó que espera que sólo sea un “tema coyuntural y que se resuelva” para continuar con el encuentro en Querétaro como lo han hecho en los últimos 10 años.

“Vivimos épocas muy difíciles, la noticia (del recorte) fue difícil. Tenemos la confianza de que esto será un impasse del momento para volver a retomar esa fuerza”, expresó.

Del impacto en la programación, afirmó que el recorte sólo implicó el día que se redujo, pero no afectó la calidad, aunque sí es notoria la ausencia de más figuras internacionales como en ediciones anteriores.

“Tenemos a Darío Sztajnszrajber, este gran filósofo argentino que es un rockstar, a María Dueñas, a Kiran Desai, una de las ganadoras del Booker Prize. Tenemos una multitud de autores internacionales como Jeremías Gamboa, ganador del Premio Alfaguara. La programación no se ha visto afectada, tiene mucha potencia y muchos nombres, no sólo del ámbito de la literatura, sino de la filosofía y del periodismo”, insistió.

Este año, el Hay Festival Querétaro será del 4 al 6 de septiembre y contará con 107 participantes, de los cuales 72 son nacionales y 35 internacionales. Además, llegará por primera vez a Morelia, Michoacán, el 2 de ese mismo mes.

Asistirán Marta Jiménez Serrano, Catherine Lacey, Pol Guash, Nick Makoha, Gwendoline Riley, Emiliano Monge y Liliana Blum. Además de Lydia Cacho, Alma Guillermoprieto y Gilraen Eärfala. En el ámbito de música, los mexicanos Vivir Quintana y Meme del Real.

“Hablaremos de democracia, memoria, identidad, Inteligencia Artificial, creatividad, ciencia, justicia y medioambiente. Pero sobre todo, de lo que nos une como sociedad”, resaltó Fuentes La Roche.