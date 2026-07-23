El charco inútil, partitura del duelo hecha teatro

LOS ACTORES que protagonizan la puesta en escena son Juan Ríos, Paulina Treviño y Miguel Cooper. La escenografía e iluminación están a cargo de Jesús Hernández.

La directora de escena Ruby Tagle consideró que la aclamada obra El charco inútil del multipremiado dramaturgo David Desola, es “una partitura de movimiento del duelo”, que permite reflexionar no solamente sobre la pérdida y los mecanismos que construimos para enfrentar el dolor, sino también acerca del origen de la violencia.

La obra, galardonada con el Premio Lope de Vega 2007 en España, sigue la historia de Irene, una madre que perdió a su hijo durante los atentados de Madrid de 2004, quien construye una realidad alterna para sobrellevar su duelo y la ausencia. Lleva a ese mundo a un profesor, quien acepta impartir clases particulares a un joven que ya no existe en el plano real.

Mientras Irene trata de atravesar su duelo construyendo un mundo imaginario, Óscar, un maestro de secundaria que abandonó la enseñanza después de sufrir una agresión por parte de sus alumnos, intenta recuperar su vida y afrontar el trauma.

“No hay una tragedia mayor que la pérdida de un hijo o de una hija. En este caso, no sólo es el atentado de Atocha, también cómo son tratadas las tragedias en los medios, pues devienen en una parafernalia del morbo a partir de algo que tendría que ser privado, como el duelo y la pérdida”, dijo en entrevista con La Razón Ruby Tagle.

Destacó que la obra presenta a “dos seres rotos. Es un retrato del duelo y la pérdida. Estas tragedias y violencias no han dejado de presentarse”.

Para la directora de escena, la metáfora del charco artificial que se plantea en el montaje, pone sobre la mesa la posibilidad de la esperanza, porque al inicio está congelado y comienza a disolverse para que surja la primavera.

“Es una invitación a esta reflexión, porque cuando la realidad es brutal y nos supera, se vale, en lo que atravesamos el duelo, tener una realidad alterna. La obra nos habla de seguir adelante”, dijo la directora, quien montó por primera vez la obra en 2022.

Ruby Tagle destacó que en el texto de David Desola, que consideró un “espejo del siglo XXI”, están presentes tres de los cuatro temperamentos de Sócrates: el melancólico, a través de Óscar, el sanguíneo, con Irene, y el flemático, con Hierofante. Además de plantear que la “parábola de la belleza es una oportunidad para enfrentar el vacío y el dolor”.

La artista compartió que lo más complejo de llevar esta obra a escena es mantener el humor negro que plantea el autor y “cómo abordar el miedo y el eros como salida para enfrentar la adversidad”.

Ruby Tagle espera que los asistentes también puedan reflexionar sobre la violencia.

“Se trata también del bullying, las agresiones gratuitas que hay en la adolescencia cuando todavía no hay control de las emociones. Es una invitación a la reflexión del origen de la violencia, porque estamos en una exacerbación de ésta. Es una invitación a leer la banalidad de estos intentos violentos, descontrolados. Sería maravilloso que lo vieran todos los adolescentes”, expresó la creadora.

El charco inútil inicia temporada hoy en el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico, donde estará hasta el 30 de agosto. Las funciones son los jueves y viernes a las 20:00 horas, los sábados a las 19:00 y los domingos a las 18:00 horas.

El charco inútil

Cuándo: del 23 de julio al 30 de agosto

Dónde: Teatro Helénico (avenida Revolución 1500, CDMX)

Horarios: jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00 horas

Localidades: $525 (planta baja) y $427 (planta alta)