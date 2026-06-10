Metro CDMX HOY 10 de junio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 10 de junio.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 12
La línea 12 que corre desde Tláhuac a Mixcoac reporta un retraso en el servicio y alta afluencia en la línea. Mientras la cuenta oficial del Metro anuncia que se agiliza el movimiento de la línea pues se registra alta afluencia en la línea, los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “Línea 12 nos quedamos en Olivos más de cinco minutos”
- "En Tezonco ya van como 7 trenes y no sube nadie"
- "Línea 12 fatal, tarda en pasar el tren y a full las estaciones, 25 min de espera y no abordo"
Línea B
La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- "Línea B deteniéndote 5 minutos en cada estación desde deportivo Oceanía"
- “¿Qué pasa en la Línea B dirección Buenavista? Veníamos con buen avance y ya se quedó detenida la unidad en Lagunilla"
- “Línea B venía a andando bien, se quedó en Romero Rubio dirección Buenavista llevamos más de 20 mins”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 3
- Línea A
- Línea 1
Además, debes recordar que la línea 2 presta servicio en dos tramos, por lo que las estaciones Chabacano, Nativitas, Portales y Zócalo/Tenochtitlán permanecen cerradas.
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LMCT