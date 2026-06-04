Metro de CDMX restablece servicio de trenes en Línea 2; mantiene cerradas 6 estaciones

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó este jueves el restablecimiento de las corridas continuas de trenes en toda la Línea 2, abarcando el tramo completo desde la terminal Tasqueña hasta Cuatro Caminos.

Con esta determinación, el SCT informó la conclusión de los circuitos provisionales que operaron de manera intermitente durante el día. Así, los circuitos restringidos de Tasqueña a Xola y de Pino Suárez a Cuatro Caminos quedaron completamente sin efecto.

Además, se suspendió el servicio de apoyo emergente que brindaba la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), en el segmento que conectaba a las estaciones Xola y Pino Suárez en ambas direcciones.

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No habrá paradas en 6 estaciones hasta nuevo aviso

A pesar de la reanudación del flujo de los convoyes a lo largo de la Línea 2, el Sistema de Transporte Colectivo precisó que el servicio mantendrá restricciones importantes para los usuarios.

En ese sentido, el Metro de la CDMX indicó que se completará el recorrido total, pero no se realizarán paradas en las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto sin realizar ascenso ni descenso de pasajeros.

Dichas instalaciones, junto con Nativitas, Portales y Zócalo-Tenochtitlan, permanecerán cerradas de forma indefinida hasta nuevo aviso.

“A las 22:00 horas de hoy, se establecerán nuevamente los dos tramos en operación de Tasqueña a Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos. Con servicio de RTP de Xola a Pino Suárez”, señaló el SCT.

Se restablecen corridas de los trenes de Línea 2, de Tasqueña a Cuatro Caminos. pic.twitter.com/DiAztT7WqT — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 4, 2026

Línea 2 del Metro va a operar de manera normal el día de mañana

Finalmente, el Sistema de Transporte Colectivo garantizó a la ciudadanía que, para mañana viernes, la Línea 2 iniciará sus operaciones de forma habitual en el horario de apertura de las 5:00 horas, asegurando corridas de trenes directas de terminal a terminal.

El organismo exhortó a los usuarios a planificar sus rutas de traslado tomando en cuenta las seis estaciones que se mantendrán sin servicio comercial.

Rubalcava anuncia que el domingo se restablecerá el servicio en toda la línea

El director general del Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava, indicó que el próximo domingo, se va a restablecer el servicio en toda la Línea 2 del Metro de la capital del país.

Agregó que el servicio comenzará desde las 07:00 horas del 7 de junio de 2026.

Por último, el director del Metro de CDMX pidió a los usuarios tomar sus previsiones ante los anuncios realizados.

“El domingo 7 de junio, el servicio se restablecerá en toda la línea, de Tasqueña a Cuatro Caminos, a partir de las 7:00 horas. Toma previsiones”, escribió en la red social X.

Informo a las y los usuarios de la Línea 2 del @MetroCDMX que, en coordinación con la @SOBSECDMX, el servicio especial se mantendrá los días 4, 5 y 6 de junio para permitir la conclusión de los trabajos de rehabilitación integral de Calzada de Tlalpan y las labores de… pic.twitter.com/Hu9sZo0xSn — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 4, 2026

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JVR