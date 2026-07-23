SSC de CDMX asegura media tonelada de mariguana | VIDEO

El títular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó sobre el aseguramiento de 500 kilogramos de mariguana que estaban almacenados en un inmueble de la alcaldía Gustavo A. Madero.

El funcionario local detalló que agentes capitalinos y federales ejecutaron la orden de cateo en el predio localizado en la calle Norte 60, de la colonia Siete de Noviembre.

Esta acción de seguridad, detalló la SSC, fue parte del seguimiento a los trabajos de inteligencia sobre un grupo criminal que opera en esta zona de la ciudad y relacionado con hechos de violencia y narcomenudeo.

Si bien no hubo personas detenidas, las autoridades indicaron que el inmueble ya fue asegurado y las investigaciones continuarán.

“El predio, localizado en la colonia Siete de Noviembre, está presuntamente ligado a un grupo delictivo dedicado a los delitos de narcomenudeo y extorsión por lo que las indagatorias continúan para detener a todos los involucrados.

“Seguimos trabajando con acciones operativas, de investigación e inteligencia para la construcción de una ciudad más segura, siempre más justa y en paz para todas y todos”, escribió en redes sociales Vázquez Camacho.