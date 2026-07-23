Metro CDMX HOY 23 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 23 de julio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:



Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/Q4kNhyq0s5 — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 23, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 2

La línea 2 que corre desde Tasqueña a Cuatro Caminos reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. De acuerdo con los reportes, el servicio se agiliza tras presentarse alta afluencia. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

" L2 ya llevamos 7 minutos esperando el metro dirección Cuatro Caminos "

" Manden trenes en general Anaya dirección Cuatro caminos, llevo 10 minutos esperando metro"

“¿Por qué está tardando tanto el metro en la línea 2?"

Línea 7

La línea 7 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Barranca del Muerto a El Rosario presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“¿ Cuál es su pretexto para que en línea 7 esté colapsando la estación del Rosario y no manden ningún tren ?"

" Ya está lleno en Aquiles y no pasa ni un solo tren "

"7 minutos en Tacuba dirección barranca"

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 9

Línea B

Línea 12

Línea A

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LMCT