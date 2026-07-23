Metro CDMX HOY 23 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 23 de julio.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 2
La línea 2 que corre desde Tasqueña a Cuatro Caminos reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. De acuerdo con los reportes, el servicio se agiliza tras presentarse alta afluencia. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- "L2 ya llevamos 7 minutos esperando el metro dirección Cuatro Caminos"
- "Manden trenes en general Anaya dirección Cuatro caminos, llevo 10 minutos esperando metro"
- “¿Por qué está tardando tanto el metro en la línea 2?"
Línea 7
La línea 7 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Barranca del Muerto a El Rosario presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “¿Cuál es su pretexto para que en línea 7 esté colapsando la estación del Rosario y no manden ningún tren?"
- "Ya está lleno en Aquiles y no pasa ni un solo tren"
- "7 minutos en Tacuba dirección barranca"
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 9
- Línea B
- Línea 12
- Línea A
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LMCT