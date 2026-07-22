Clara Brugada reconoce a instituciones, secretarías y dependencias del Gobierno de CDMX tras el Mundial

El Gobierno de la Ciudad de México reconoció el trabajo coordinado de sus secretarías para garantizar la seguridad y logística del Mundial 2026.

La Ciudad de México concluyó su participación en la Copa Mundial de Fútbol 2026 con un saldo económico y social sin precedentes, destacó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina; además, hizo un reconocimiento a todas las instituciones, secretarías y dependencias del Gobierno capitalino.

La mandataria capitalina expresó el reconocimiento por su intervención en la logística y desarrollo del evento deportivo de futbol internacional.

Reconocen a funcionarios de la CDMX

Brugada Molina hizo mención especial a los titulares de las dependencias que asumieron las mayores responsabilidades operativas para garantizar el éxito del certamen en la capital del país.

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Entre los funcionarios reconocidos destacan el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero; el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho; el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton; el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto; la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto; el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano; y la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa.

Concluyó el mundial y hoy rendimos cuentas de los resultados de la Ciudad.

Quiero reconocer a todas las instituciones, secretarías y dependencias del @GobCDMX que garantizaron el éxito del mundial. pic.twitter.com/CWBcTJasUq — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 23, 2026

Asimismo, la jefa de Gobierno destacó la labor realizada por el secretario de Participación y Atención Ciudadana, Tomás Pliego Calvo; el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza; la secretaria de Cultura, Ana Francis Mor; la secretaria de Salud, Nadine Gasman; la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez; y el secretario del Deporte, Javier Hidalgo, por sus aportaciones en la coordinación del evento internacional.

Presenta balance tras el Mundial 2026

Al presentar un balance, la mandataria capitalina resaltó que hubo una derrama económica superior a los 44 mil millones de pesos, la creación de más de 100 mil empleos formales y la ejecución de más de 2 mil obras de infraestructura urbana en beneficio directo de sus habitantes.

En ese sentido, Clara Brugada Molina afirmó que la metrópoli se consolidó como “la otra campeona” debido a los logros económicos, de infraestructura y de participación social alcanzados a lo largo de las jornadas del torneo internacional.

Explicó que la estrategia del gobierno capitalino se enfocó en descentralizar las actividades para garantizar que la emoción de la justa deportiva abarcara la totalidad del territorio local con el esfuerzo de instituciones, secretarías y dependencias del Gobierno de la CDMX.

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JVR