Metro CDMX HOY 4 de junio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 4 de junio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento



Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 1, 2 y 3. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. pic.twitter.com/IA2urWjJFo — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 4, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

La línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto reporta un retraso en el servicio y alta afluencia en la línea. Mientras la cuenta oficial del Metro anuncia que se agiliza el movimiento de la línea pues se registra alta afluencia en la zona, los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“Línea 7 colapsada de nuevo”

“No importa cuando leas cuando lo veas la L7 es inoperable, no hay servicio siempre hay atrasos″

“Barranca del muerto. más de 15 minutos esperando que pase uno al rosario″

Buen día. En este momento la Línea 7 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Permite el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 4, 2026

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“¿Y ahora por qué está detenido el servicio en #LB?”

“Estamos parados ya más de 10 minutos, no llueve ni está mojada las vías, línea b”

“¿En línea B por qué hacen base en cada estación?”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

Línea 9: alta afluencia en diversas estaciones, además se aplica regulación en entrada de usuarios

Línea 6: retraso en algunas estaciones

Además, debes recordar que la línea 2 presta servicio en dos tramos: de la estación Tasqueña a Xola y de Cuatro caminos a Pino Suárez, por lo que las estaciones Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad, Portales, Nativitas y Zócalo/Tenochtitlan permanecen cerradas.

#MetroAlMomento:



La Línea 2 opera en dos tramos: de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez en ambos sentidos. Se cuenta con apoyo gratuito de @RTP_CiudadDeMex entre Pino Suárez y Xola, en ambas direcciones.



Las estaciones Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad,… pic.twitter.com/qYJw35HluB — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 4, 2026

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LMCT