Obras en la Línea 2 del Metro CDMX concluirán el 31 de mayo; alistan inauguración completa del Tren Ligero

Un tren de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa.

De cara al Mundial, las obras de remodelación en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México concluirán a finales de mayo, mientras que el Tren Ligero volverá a operar en toda su ruta hacia Xochimilco para el traslado de aficionados al Estadio Banorte.

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, adelantó la inauguración del Tren “El Ajolote” —como será rebautizado el Tren Ligero—, tras la conclusión de los trabajos de ampliación en la terminal Tasqueña, que permanecía cerrada desde julio de 2025.

A partir del próximo 11 de mayo, este medio de transporte volverá a operar desde Tasqueña con 17 trenes nuevos, que pueden acoplarse entre sí para aumentar la capacidad de pasajeros y reducir los tiempos de traslado rumbo al Mundial.

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“El Tren Ligero está funcionando. De hecho ya está listo para arrancar y el próximo lunes vamos a inaugurar el Tren “El Ajolote” ya modernizado, ya con todos los transportes, los trenes nuevos, ya balizado, ya con las estaciones adecuadas. Ya va a ir funcionando como debe de ser ”, afirmó Clara Brugada.

¿Cuándo terminan las obras en la Línea 2 del Metro?

Por separado, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informó que el plazo para terminar las distintas obras de remodelación en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México es el 31 de mayo.

“Estamos metiendo el acelerador“, reconoció el funcionario, quien detalló que la intervención en estaciones como Bellas Artes, Hidalgo, Zócalo, San Antonio Abad, Chabacano, Viaducto, Portales y Nativitas van desde el mantenimiento de vías hasta la renovación estética de fachadas, andenes, señalética y guías podotáctiles.

“Sabemos lo que significa para todos los usuarios, pero al final creo que lo vamos a agradecer porque estamos generando condiciones de accesibilidad , de posibilidad que puedan transitar adecuadamente. (...) Es decir, estamos haciendo una intervención que creo que la ciudadanía al final lo va a agradecer”, comentó el secretario de Movilidad.

Al respecto, la Jefa de Gobierno señaló que instruyó al Sistema de Transporte Colectivo (STC) a implementar las medidas necesarias de protección civil para garantizar la continuidad tanto de las obras como del servicio.

“ No queremos afectar a la ciudadanía . Es decir, lo menos posible con las obras y consideramos que eso también ya se está haciendo", afirmó. “Es decir, que sí, todas las obras implican una situación a veces difícil para la población, pero no debe significar un riesgo. Para ello, se le pidió al Metro y a las empresas que se haga todo lo necesario para que tenga toda la protección civil necesaria”, agregó.

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cehr