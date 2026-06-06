Metro CDMX: Cierran cuatro estaciones de la Línea 2 y anuncian mantenimiento en tramo por la noche

Aspecto de las labores de remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX.

El Metro de la Ciudad de México y, particularmente, la Línea 2 (de Cuatro Caminos a Tasqueña) es el centro de las labores de mantenimiento del transporte público en la capital de cara al Mundial 2026, pues es uno de los principales medios de llegada al Estadio Banorte.

Por lo anterior, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) ha anunciado cierres constantes al servicio de la “línea azul”, en favor de dejarla lista para recibir a miles de visitantes en el evento deportivo que comienza el 11 de junio.

Aspecto de las labores de remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Ahora, este sábado 6 de junio, el Metro CDMX anunció un cierre más en el servicio de la Línea 2. Te contamos en qué consiste para que tomes precauciones.

Línea 2 cierra cuatro estaciones HOY 6 de junio

A través de una publicación en redes sociales, el Metro CDMX informó que, desde la mañana y hasta nuevo aviso, cuatro estaciones de la Línea 2 no darán servicio:

San Antonio Abad

Zócalo/Tenochtitlán

Nativitas

Portales

“Los trenes no realizan ascenso y descenso de usuarios”, escribió el Metro CDMX en una publicación.

#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada. Para dirigirte a la zona Centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende (Línea 2), San Juan de Letrán (Línea 8) y Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8). Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 6, 2026

No explicó los motivos del cierre de San Antonio Abad, Nativitas y Portales, mientras que, en el caso de Zócalo/Tenochtitlán, autoridades capitalinas han enfatizado que se ha limitado el acceso al Zócalo capitalino para terminar la instalación de los templetes del Fan Fest del Mundial.

Cerrará tramo San Antonio Abad - Viaducto a las 20:00 horas

Mientras que, en la misma publicación, el Metro CDMX informó que, a partir de las 20:00 horas de este sábado, la Línea 2 operará en dos tramos: Tasqueña - Xola y Pino Suárez - Cuatro - Caminos.

Es decir, no darán servicio las estaciones:

San Antonio Abad

Chabacano

Viaducto

De acuerdo con el Metro CDMX, en este tramo se habilitará apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Buena tarde, Josue.

La Línea 2 brinda servicio de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos, las únicas estaciones que permanecen cerradas son: San Antonio Abad, Chabacano, Zócalo/Tenochtitlán, Nativitas y Portales, por lo que los trenes no realizan ascenso y descenso de… — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 6, 2026

Aunque no se especificó cuánto durará este cierre, ni si incluirá las estaciones Nativitas y Portales, o estas serán reabiertas.

La Línea 2 del Metro, a través de la estación Tasqueña, conecta con el Tren Ligero, el cual es la principal forma de llegada al Estadio Banorte, sede de la inauguración del Mundial 2026.

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