Carlota, La Serie: Además de Belinda y Bárbara de Regil, este es el reparto

Poco a poco hay más información sobre Carlota, La Serie, producción de HBO Max protagonizada por Belinda que ya es una de las más esperadas por el público mexicano, al abordar la historia de la emperatriz Carlota de Habsburgo, última emperatriz de México.

Nacida en Bélgica en 1840, Carlota de Habsburgo llegó a México para gobernar junto a su esposo, Maximiliano de Habsburgo. En la actualidad, es considerada como una de las figuras más fascinantes del siglo XIX.

✨ Cosas que ahora necesito más seguido: exactamente esto, los looks de Carlota. 🖤 pic.twitter.com/s6tB3UWMy0 — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLat) July 27, 2026

Y es que la emperatriz tenía una visión política llamativa, fue relacionada con reformas sociales y tuvo un trágico desenlace tras regresar a Europa y que su esposo fuera asesinado, cayendo en la locura. La nueva serie busca relatar su vida a través de una visión contemporánea centrada en sus ambiciones y batallas personales, sin dejar de lado el peso del poder.

El reparto de Carlota, La Serie

La serie contó con 17 semanas de rodaje y más de 40 locaciones en América Latina y Europa, Se reunió a 45 actores, cerca de 1,370 extras, 80 músicos y más de 100 bailarines y dobles, lo que implica una gran producción.

Los nombres del reparto que más llamaron la atención entre los mexicanos fueron los de Belinda, quien da vida a la emperatriz y Bárbara de Regil, que interpreta a Enriqueta Villalpando, una dama de la Corte del Segundo Imperio mexicano, de Sus Majestades Imperiales.

Este es el elenco principal y secundario de Carlota, La Serie:

Belinda es Carlota de Bélgica

Jaime Lorente es Maximiliano de Habsburgo

Miguel Ángel Silvestre es Alfred van der Smissen

Mabel Cadena es Josefa

Bárbara de Regil es Enriqueta Villalpando

Sebastián Zurita es Leonardo Márquez

Irene Azuela es La Viuda Fernández

Álvaro Rico es Álvaro Rico como Leopoldo

Clara Alvarado es Paula Kolonitz

Ya salieron los looks oficiales de la serie Carlota de HBO Max y por las siluetas siento que abarcará desde la época del 2º imperio (1864-1867 ) con su respectivo estilo victoriano,hasta aprox 1890, por la silueta más a la belle epoque o gilded age. Eso sí anacrónicas las dos. pic.twitter.com/WKtjwev9qG — Manumanito (@manumanito) July 27, 2026

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