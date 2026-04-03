Belinda usó accesorios originales de la emperatriz Carlota para la serie

Belinda reveló que utilizó accesorios reales que pertenecieron a Carlota de Habsburgo, la última emperatriz de México, quien llegó al país junto a su esposo, Maximiliano de Habsburgo, durante la época del Segundo Imperio Mexicano.

Este año, Belinda se ha dedicado a grabar los episodios de la nueva serie que contará la historia de la emperatriz Carlota y ella será la encargada de dar vida al icónico personaje, lo que la ha llevado a vivir de manera temporal en España.

🚨| Primeras imágenes de Belinda y Miguel Ángel Silvestre en el rodaje de ‘Carlota’ en España. pic.twitter.com/oEdOCn0Pia — ℰ (@Eduardo9_C) March 19, 2026

Ahora, mientras el proyecto sigue en producción, la famosa estrella de pop mexicana sorprendió al público al regresar a la Ciudad de México por un compromiso laboral y aprovechó el viaje para dar algunos detalles de la serie.

Fue en una entrevista con Televisa que la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ recordó los logros que tuvo Carlota en México, pues la figura fue importante en la lucha de las mujeres y sus derechos.

“Luchó muchísimo porque las mujeres tuvieran esa voz, que pudieran tener fuerza, que pudieran ser respetadas también. Ella luchó muchísimo por las mujeres en México”, dijo.

También, mencionó que tuvo la oportunidad de utilizar algunos accesorios originales de la emperatriz y sin dar muchos detalles, aseguró que poco a poco tendremos más información: “Utilizamos cosas originales de Carlota. Hay muchas sorpresas”, sentenció.

Además de la serie española, Belinda tiene otros proyectos en curso en los que la veremos en una nueva faceta: “Viene un año de mucho enfoque, estoy trabajando mucho, estoy haciendo miles de proyectos a la vez. Esto es una sorpresa, pero voy a producir una serie“, contó.

Y agregó: “No voy a decir que serie es, pero estoy tras ella desde hace muchos años y por primera vez voy a ser productora y también voy a actuar. Es un proyecto que me hace mucha ilusión”.

Uno de los próximos estrenos de la estrella pop será el lanzamiento de una canción donde colabora nuevamente con Los Ángeles Azules, con motivo del mundial que se celebra parcialmente en México.

Se espera que en los próximos meses podamos escuchar más sobre los otros proyectos de Belinda, incluyendo los detalles sobre la serie donde será productora y actriz a la vez. Sobre Carlota, aún no hay una fecha de estreno.