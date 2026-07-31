Los Creyentes es la nueva película española de Netflix que ha sorprendido por completo al público. En ella, seguimos la historia de Ruth, quien regresa a casa tras la muerte de su madre, pero comienza a sospechar que su padre Martín, interpretado por José Coronado, es el asesino.

¿Quién es José Coronado de Los Creyentes de Netflix?

José María Coronado García es un actor de cine y televisión nacido en Madrid el 14 de agosto de 1957. Fue ganador del Premio Goya como mejor actor protagonista en 2011 y mejor actor de reparto en 2024.

Tras acabar sus estudios en el instituto comenzó a estudiar Medicina, pero tras cuatro años de estudio decidió iniciar Derecho, donde estudió por dos años. Se introdujo al mundo de la televisión al aceptar formar parte de un anuncio en Menorca.

Sin embargo, comenzó su camino en la actuación cuando cumplió 30 años y tomó clases de interpretación con Cristina Rota. Inició su carrera con la participación en la obra El público (1987) y en la película de Kim Densalat, Waka-Waka (1987).

Tras su debut en cine en el año 1987, ha participado en más de 30 películas, recibiendo dos nominaciones a los premios Goya en la categoría de “Mejor actor de reparto” por sus trabajos en Goya en Burdeos (1999), de Carlos Saura y La caja 507 (2002), de Enrique Urbizu.

En televisión ha participado en numerosas series y películas, destacando su papel en la exitosa serie Periodistas (1998-2001), que le supuso el Fotogramas de Plata al mejor actor de televisión en 1998.

Tiene un hijo de su breve matrimonio con la modelo Paola Dominguín. Además, tuvo un romance con la hija de la Duquesa de Alba, Eugenia Martínez de Irujo, que fue revelado en julio de 2015 y terminó un mes después.

Con 68 años de edad, José Coronado ha mantenido una carrera constante en la actuación. Su última película estrenada fue Los Creyentes de Netflix, donde interpreta al personaje de Martín, padre de la protagonista.

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