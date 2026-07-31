El motivo por el que Cynthia Klitbo se divorció de Francisco Gattorno: ‘Embarazó a su amante’ | VIDEO

El motivo por el que Cynthia Klitbo se divorció de Francisco Gattorno

Los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 ya comienzan a sacar sus trapitos al sol. Ahora, fue turno de Cynthia Klitbo, quien se sinceró sobre la razón por la que se separó de Francisco Gattorno.

Cuando eran pareja, ambos protagonizaron un gran escándalo después de que el actor tuvo un accidente mientras se dirigía en auto a Cancún, donde era acompañado por su amante, quien falleció en el choque.

Todo vino porque Cynthia Klitbo recordó cuando se rapó para la novela ‘El privilegio de amar’ frente a cámaras, un momento icónico de la televisión mexicana donde admitió que no se encontraba muy bien, ya que acababa de firmar su divorcio con Francisco Gattorno, quien le fue infiel en más de una ocasión.

Cynthia Klitbo habla de su separación de Francisco Gattorno

Fue durante la conversación con varios integrantes de La Casa de los Famosos México 2026 que la actriz comentó que dejó de hablarse con su ex esposo hasta 12 años después del divorcio, dejando ver lo mucho que se lastimaron.

Sin embargo, la clave llegó cuando le preguntaron cuál fue el motivo definitivo de la separación. “(Lo corté) Porque embarazó a su amante”, reveló ella brevemente, lo que enseguida causó sorpresa entre los participantes del programa.

Aunque hasta ahí llegó la conversación, Klitbo dijo que contaría más sobre su anterior matrimonio próximamente. Cabe mencionar que la famosa ya ha hablado de manera abierta sobre las infidelidades del cubano.

Ella lo había perdonado en más de una ocasión, hasta que supo que había embarazado a una mujer, lo que significó el fin del amor para la artista mexicana.

Posteriormente, ocurrió el accidente de auto rumbo a Cancún de Gattorno, quien iba acompañado de una exnovia llamada Marylin de la Claridad Rosado con quien mantenía un romance prohibido. Ella murió en el percance vehicular y él casi termina en la cárcel.

“Francisco tuvo un accidente y fue trágico. Entonces pues yo nunca me había percatado que me pintaba el cuerno así descubrió la chica que iba con él y eso desquebrajó mi alma por dentro. Hay gente que perdona, pero yo la verdad es que aunque te diga que te perdona, una herida si es muy fuerte…”, admitió en el pasado.

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