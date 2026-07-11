¿En qué novela Cynthia Klitbo se rapa? ¿Cortó su cabello o fue una peluca?

Cynthia Klitbo marcó un hito en la televisión mexicana al protagonizar una de las escenas más recordadas de finales de los años noventa. Estamos hablando de su impactante, e improvisada, decisión de raparse frente a las cámaras para una telenovela.

A casi 30 años de ese episodio que transmite tantas emociones, descubre para qué novela se cortó el cabello con una máquina eléctrica y si se trató de su cabello natural o fue una peluca.

¿En qué novela Cynthia Klitbo se rapa?

La telenovela en la que Cynthia Klitbo se rapó se titula El privilegio de amar (1998), un proyecto de Televisa donde compartió créditos con Adela Noriega, René Strickler, Helena Rojo y Andrés García.

Durante una entrevista con la periodista Matilde Obregón, en 2023, la actriz que dio vida a Tamara aseguró que la idea de cortarse el cabello fue completamente suya: “Tenía 30 años y lo había hecho Demi Moore en el cine, en la televisión soy la única. Fue una experiencia, yo leí el personaje y era otra antagónica a la que le pasaría lo mismo”.

La mítica escena se grabó en enero de 1999 en el Puente Viejo de Francia, como parte del final de su personaje. Cynthia Klitbo explicó que raparse fue un ritual para cerrar ciclos y atraer suerte, además de un gesto personal ligado a su relación con el actor Francisco Gattorno: “Con Francisco sentí el cielo y el infierno, dije ‘me quiero rapar’ a ver si así se me quita esto”.

La producción, encabezada por Carla Estrada, grabó la escena a escondidas porque no tenían permiso. Hasta hoy, ese momento sigue siendo uno de los más icónicos de su carrera.

¿Cynthia Klitbo cortó su cabello natural o fue una peluca?

Cynthia Klitbo realmente se cortó el cabello en escena, no fue una peluca. Durante los años siguientes a la grabación, mantuvo el cabello corto.

El remake de la versión mexicana de El Privilegio de Amar

Los Hilos del Pasado es una telenovela mexicana producida por José Alberto Castro para TelevisaUnivision en el 2025. Yadhira Carrillo, Bárbara López, Emmanuel Palomares, David Zepeda y Eduardo Santamarina, junto con Natasha Dupeyrón como la villana principal, protagonizaron el proyecto.

Pero, aunque no lo creas, se trata de un “remake” de El Privilegio de Amar, donde participó Cynthia Klitbo. Sin embargo, ambas producciones están basadas en la historia venezolana de 1985, creada por Delia Fiallo, llamada Cristal.

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