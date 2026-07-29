Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 29 de julio

Este miércoles 29 de julio se llevó a cabo en La Casa de los Famosos México 2026 la primera nominación entre los 18 participantes del reality show. A solo un par de días del estreno del programa, ya comienzan a formarse alianzas y estrategias.

En el estreno del programa el pasado domingo, se definió que Aldo fuera el primer nominado del programa; además, Cynthia Klitbo obtuvo inmunidad en el mismo día y el lunes, Fede Vigevani se convirtió en el líder de la casa, por lo que no se le puede nominar.

Cabe mencionar que Fede Vigevani no nomina, pues no está en la competencia; por otro lado, Brianda Deyanara tendrá puntos dobles para nominar después de haberse ganado la moneda el pasado martes.

Así nominaron en la semana 3 de La Casa de los Famosos México 3

Las nominaciones se llevaron a cabo por primera vez en La Casa de los Famosos México 2026 este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto:

Ernesto Laguardia

2 puntos a Yanet García

1 punto a Arantza Ruiz

.@E_Laguardia es el primer habitante en NOMINAR 🗳️👀 ¿a quién le dio sus votos? 🍿



🏠 #LaCasaDeLosFamososMx, DISPONIBLE en #LasEstrellas, #Canal5 y 24/7 solo por #ViX pic.twitter.com/F10a6rp9cU — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 30, 2026

Karina Torres

2 puntos a Luis Chaparro

1 punto a Flor Vigna

Ximena Herrera

2 puntos para Moisés Peñaloza

1 punto para Arantza Ruiz

Luis Chaparro

2 puntos para Yanet García

1 punto para Masaad Al-Tamimi

Arantza Ruiz

2 puntos para Mariana Ochoa

1 punto para Ximena Herrera

Mariana Ochoa

2 puntos para Yanet García

1 punto para Arantza Ruiz

Yanet García

2 puntos para Arantza Ruiz

1 punto para Mariana Ochoa

Ese Pérez

2 puntos para Memo Schutz

1 punto para Masaad Al-Tamimi

Cynthia Klitbo

2 puntos para Yanet García

1 punto para Ximena Herrera

Masad Al-Tamimi

2 puntos para Yanet García

1 punto para Luis Chaparro

Gema Garoa

2 puntos para Ximena Herrera

1 punto para Memo Schutz

Aldo Rendón

2 puntos para Arantza Ruiz

1 punto para Yanet García

Yahir

2 puntos para Brianda Deyanara

1 punto para Arantza Ruiz

Flor Vigna

2 puntos para Mariana Ochoa

1 punto para Yanet García

Moisés Peñaloza

2 puntos para Yanet García

1 punto para Ximena Herrera

Memo Schutz

2 puntos para Yanet García

1 punto para Ese Pérez

Brianda Deyanara

4 puntos para Mariana Ochoa

2 puntos para Gema Garoa

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