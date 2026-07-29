Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 29 de julio

Este miércoles 29 de julio se llevó a cabo en La Casa de los Famosos México 2026 la primera nominación entre los 18 participantes del reality show. A solo un par de días del estreno del programa, ya comienzan a formarse alianzas y estrategias.
En el estreno del programa el pasado domingo, se definió que Aldo fuera el primer nominado del programa; además, Cynthia Klitbo obtuvo inmunidad en el mismo día y el lunes, Fede Vigevani se convirtió en el líder de la casa, por lo que no se le puede nominar.
Cabe mencionar que Fede Vigevani no nomina, pues no está en la competencia; por otro lado, Brianda Deyanara tendrá puntos dobles para nominar después de haberse ganado la moneda el pasado martes.
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Así nominaron en la semana 3 de La Casa de los Famosos México 3
Las nominaciones se llevaron a cabo por primera vez en La Casa de los Famosos México 2026 este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto:
Ernesto Laguardia
- 2 puntos a Yanet García
- 1 punto a Arantza Ruiz
Karina Torres
- 2 puntos a Luis Chaparro
- 1 punto a Flor Vigna
Ximena Herrera
- 2 puntos para Moisés Peñaloza
- 1 punto para Arantza Ruiz
Luis Chaparro
- 2 puntos para Yanet García
- 1 punto para Masaad Al-Tamimi
Arantza Ruiz
- 2 puntos para Mariana Ochoa
- 1 punto para Ximena Herrera
Mariana Ochoa
- 2 puntos para Yanet García
- 1 punto para Arantza Ruiz
Yanet García
- 2 puntos para Arantza Ruiz
- 1 punto para Mariana Ochoa
Ese Pérez
- 2 puntos para Memo Schutz
- 1 punto para Masaad Al-Tamimi
Cynthia Klitbo
- 2 puntos para Yanet García
- 1 punto para Ximena Herrera
Masad Al-Tamimi
- 2 puntos para Yanet García
- 1 punto para Luis Chaparro
Gema Garoa
- 2 puntos para Ximena Herrera
- 1 punto para Memo Schutz
Aldo Rendón
- 2 puntos para Arantza Ruiz
- 1 punto para Yanet García
Yahir
- 2 puntos para Brianda Deyanara
- 1 punto para Arantza Ruiz
Flor Vigna
- 2 puntos para Mariana Ochoa
- 1 punto para Yanet García
Moisés Peñaloza
- 2 puntos para Yanet García
- 1 punto para Ximena Herrera
Memo Schutz
- 2 puntos para Yanet García
- 1 punto para Ese Pérez
Brianda Deyanara
- 4 puntos para Mariana Ochoa
- 2 puntos para Gema Garoa
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