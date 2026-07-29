¿Quién es Pedro Mendívil en Mexicali, de qué partido es y de qué se le acusa?

Este 28 de julio Pedro Mendívil fue detenido por autoridades municipales y federales mientras se encontraba en su domicilio ubicado en el Fraccionamiento Los Arcos, de Mexicali, Baja California.

Diversos medios locales de Mexicali informaron que el exdirector de la Policía Municipal de dicha entidad, Pedro Mendívil, fue detenido este martes alrededor de las 09:20 horas por por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La ejecución de la orden de aprehensión por el expediente 02-2023-0034 de Mendívil fue un trabajo en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y la Agencia Estatal de Investigación de la FGE.

Pedro Mendívil ı Foto: Redes Sociales

Detienen a Pedro Mendívil en Mexicali

En un video difundido en redes sociales se puede apreciar el momento exacto en el que las autoridades efectúan la orden de arresto contra el exfuncionario, y previo a este hecho, Mendívil publicó un mensaje en redes sociales.

Previo a su detención, Pedro Mendívil grabó un video en el que hace un recuento de sus cargos públicos, y asegura que es inocente de los cargos que la FGE de Mexicali lo señala, por lo que se entregaría voluntariamente.

Mendívil responsabilizó a la fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, “de cualquier situación que me pase al ser detenido, o cuando sea internado”, y precisó que se defenderá de los señalamientos.

Puntualizó que su detención ocurre al mismo tiempo en el que tiene diferencias con autoridades estatales, y aseguró que “en la política no hay coincidencias”, pues existe un debate sobre las detenciones y audios filtrados en los días recientes.

Pedro Mendívil ı Foto: Redes Sociales

“Definitivamente me parece que es un distractor más, para apartarnos de lo que verdad importa” señaló Mendívil, quien pidió que no se le sentencie anticipadamente en redes sociales, y que pusieran en duda su detención.

Pedro Mendívil es señalado por presuntamente cometer los delitos de desaparición de personas, robo de vehículo y asociación delictuosa; y posteriormente se abrirá una audencia de vinculación a proceso para presentar evidencias de los delitos de acción u omisión, de acuerdo con Andrade Ramírez.

Registro de la detención de Pedro Mendívil ı Foto: Redes Sociales

La FGE informó que durante este operativo en conjunto también se efectuó la detención del excomandante Luis Alfonso “N”, y de diversos elementos en activo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Pedro Mendívil es un abogado que se desempeñó como fiscal regional de Mexicali durante la administración de Guillermo Ruiz Hernández, y como director de la Policía Municipal de Mexicali en la administración de Norma Alicia Bustamante.

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