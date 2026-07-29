Volcadura en la México-Cuernavaca genera intenso tránsito vehicular

La volcadura de un tráiler que transportaba químicos provoca caos vial en la México-Cuernavaca en ambas direcciones.
El vehículo transportaba ácido clorhídrico, hipoclorito de sodio y jabón líquido y volcó a la altura del kilómetro 70.
El accidente movilizó a elementos de Protección Civil y bomberos, quienes realizaron labores para encapsular las sustancias químicas y evitar un derrame mayor, debido al riesgo que representan para las vías respiratorias.
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Caminos y Puentes Federales (Capufe) implementó desvíos en ambos sentidos mientras continúan las maniobras para retirar la unidad y limpiar la carpeta asfáltica.
Las autoridades pidieron a los automovilistas extremar precauciones y considerar retrasos en sus tiempos de traslado.
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FGR