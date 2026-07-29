Volcadura en la México-Cuernavaca genera intenso tránsito vehicular

El incidente se registró este miércoles 29 de julio.

La volcadura de un tráiler que transportaba químicos provoca caos vial en la México-Cuernavaca en ambas direcciones.

El vehículo transportaba ácido clorhídrico, hipoclorito de sodio y jabón líquido y volcó a la altura del kilómetro 70.

El accidente movilizó a elementos de Protección Civil y bomberos, quienes realizaron labores para encapsular las sustancias químicas y evitar un derrame mayor, debido al riesgo que representan para las vías respiratorias.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) implementó desvíos en ambos sentidos mientras continúan las maniobras para retirar la unidad y limpiar la carpeta asfáltica.

Las autoridades pidieron a los automovilistas extremar precauciones y considerar retrasos en sus tiempos de traslado.

#TomeloEnCuenta en #Morelos se libera la circulación en su totalidad con dirección a Cd. Méx.

Continua cierre total de circulación por conclusión de maniobras tras #AccidenteVial cerca del km. 069+700 de la autopista México-Cuernavaca, con dirección a Cuernavaca. pic.twitter.com/kQbOrJRED6 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 29, 2026

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FGR