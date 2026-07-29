Tráiler transportaba ácido clorhídrico

Volcadura en la México-Cuernavaca genera intenso tránsito vehicular

Volcadura de un tráiler que transportaba químicos provoca caos vial en la México-Cuernavaca en ambas direcciones; accidente movilizó a elementos de Protección Civil

El incidente se registró este miércoles 29 de julio.
El incidente se registró este miércoles 29 de julio. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

La volcadura de un tráiler que transportaba químicos provoca caos vial en la México-Cuernavaca en ambas direcciones.

El vehículo transportaba ácido clorhídrico, hipoclorito de sodio y jabón líquido y volcó a la altura del kilómetro 70.

El accidente movilizó a elementos de Protección Civil y bomberos, quienes realizaron labores para encapsular las sustancias químicas y evitar un derrame mayor, debido al riesgo que representan para las vías respiratorias.

TE RECOMENDAMOS:
Ejecutan orden de aprehensión contra Pedro Mendívil
FGE Mexicali

¿Quién es Pedro Mendívil en Mexicali, de qué partido es y de qué se le acusa?

Caminos y Puentes Federales (Capufe) implementó desvíos en ambos sentidos mientras continúan las maniobras para retirar la unidad y limpiar la carpeta asfáltica.

Las autoridades pidieron a los automovilistas extremar precauciones y considerar retrasos en sus tiempos de traslado.

Te puede interesar:

- UNAM apura salida entre exigencia de anular... y también amagos de amparos

- CSP a expresidentes: Caso Ruffo no es político, es criminal

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Academia Militarizada Ignacio Zaragoza.
Por modelo no autorizado

SEP ordena que Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, en Puebla, no opere


Google Reviews