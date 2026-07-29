SEP ordena que Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, en Puebla, no opere

La Secretaria de Educación Pública (SEP) ordenó a la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, ubicada en el estado de Puebla, no operar durante el ciclo escolar 2026-2027, esto debido a que considera que su modelo educativo militarizado no está permitido por el Sistema Educativo Nacional.

El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP Federal, Eurípides Flores Pacheco, informó que el plantel ya fue notificado sobre el cierre y que el alumnado será reubicado en otras escuelas para continuar con sus estudios.

Esta medida se implementará en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la SEP estatal.

De acuerdo con la SEP, el modelo educativo implementado en el plantel no forma parte del sistema educativo autorizado en el país, por lo que iniciara los procedimientos para revisar y clausurar los planteles que operen bajo este esquema.

Durante este proceso la institución deberá entregar los certificados correspondientes y reembolsar las reinscripciones del próximo ciclo escolar, en caso de haberse cobrado.

Hasta el momento las autoridades no han informado a que escuelas serán reubicados los estudiantes, ni como será el proceso de incorporación para este nuevo ciclo escolar 2026-2027.

Esta información se da tras lo ocurrido con el caso de Dafne Zapata, quien falleció luego de asistir a un curso de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero Tamaulipas. El caso derivo en una investigación que ha llevado a la detención de varias personas vinculadas con el incidente.

Aunque este hecho ocurrió en una Academia Militar diferente, este suceso ha motivado a que la Secretaria de Educación lleve a cabo revisiones en varias escuelas con formación militarizada, al fin de evitar un incidente similar.

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FGR