Normalistas bloquean ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca

Normalistas de Ayotzinapa bloquean la autopista México-Cuernavaca en la caseta de Tlalpan.

Estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa bloquearon la circulación vehicular en ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca.

La movilización civil se concentró específicamente a la altura de la caseta de Tlalpan, lo que interrumpió por completo el tránsito en ese punto de acceso a la capital.

La Guardia Nacional, división Carreteras, emitió una alerta por la presencia de personas en el kilómetro 024+600 de la carretera México-Cuernavaca.

El grupo de manifestantes, conformado por normalistas de Ayotzinapa, se ubicó de manera fija en la periferia de la caseta de Tlalpan Número 1.

“#TomePrecauciones en #CDMX se registra presencia de personas cerca del km 024+600, de la carretera México - Cuernavaca, en la Caseta de Tlalpan No 1. Atienda indicación vial”, indicó la institución en la red social X.

#TomePrecauciones en #CDMX se registra presencia de personas cerca del km 024+600, de la carretera México - Cuernavaca, en la Caseta de Tlalpan No 1. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/jIxhEyb4e9 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 10, 2026

Afectación vial en la caseta de Tlalpan

El cierre total de la autopista México-Cuernavaca generó filas de vehículos detenidos debido a que los inconformes impidieron el paso en los carriles que ingresan y salen de la CDMX.

Elementos de seguridad y vialidad exhortaron a los automovilistas a atender las indicaciones viales y buscar rutas alternas ante el colapso de la circulación en la caseta de Tlalpan.

Los reportes oficiales confirmaron que la presencia del contingente de normalistas de Ayotzinapa se mantuvo activa sobre la cinta asfáltica de la autopista México-Cuernavaca.

Los manifestantes impusieron el bloqueo total en el kilómetro 024+600, afectando a usuarios particulares, de carga y de transporte público que transitaban por la caseta de Tlalpan.

Despliegue de seguridad en la autopista México-Cuernavaca

Ante la interrupción del tráfico, personal de seguridad se aproximó a las inmediaciones de la caseta de Tlalpan para supervisar la evolución del bloqueo implementado por los estudiantes de Ayotzinapa.

Las instancias de tránsito locales pidieron a la población extremar precauciones en el tramo del kilómetro 024+600 de la carretera México-Cuernavaca.

La instrucción de atender la indicación vial se difundió de forma masiva para evitar que los conductores quedaran atrapados en la autopista México-Cuernavaca.

La afectación continuó por horas en la zona de la caseta de Tlalpan, donde los normalistas de Ayotzinapa impidieron de forma física el libre tránsito de las unidades motoras en ambos sentidos de la vía.

Vías alternas por el bloqueo de normalistas

Para evitar la zona afectada por el bloqueo en la caseta de la autopista México-Cuernavaca, existen tres rutas alternas principales, dependiendo del punto de origen en la Ciudad de México:

Carretera Federal México-Cuernavaca

Vía Xochimilco - Oaxtepec (Oriente)

Vía Toluca - Tres Marías (Poniente)

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JVR