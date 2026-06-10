CNTE entra a negociación en Segob; policías despliegan megaoperativo en AICM

A menos de 24 horas del arranque del Mundial, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entró a una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación, donde la Federación hará un nuevo planteamiento a las demandas del magisterio, en un intento por hacer que las y los docentes levanten el plantón y la jornada de protesta emprendida hace nueve días.

Para este miércoles, la Coordinadora tenía el plan de tomar los accesos y vialidades alrededor del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); sin embargo, se desvío el plan para conversar nuevamente con el Gobierno, en una mesa donde también participa la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el ISSSTE.

Antes del ingreso de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN), dirigentes de las diversas secciones advirtieron que en caso de no recibir la respuesta esperada a sus demandas, como la abrogación total a la Ley del ISSSTE de 2007, reanudarán sus movilizaciones con miras a boicotear la justa mundialista, porque esto “no termina hasta el último minuto”.

Mientras la comisión se encuentra al interior de la Segob para reabrir el diálogo, el resto de manifestantes mantienen un bloqueo alrededor de la Segob, en espera de una resolución.

En su mensaje, aseguraron que las acciones no son contra la afición de fútbol, sino evidenciar el incumplimiento que ven por parte del Estado a sus exigencias.

Pero este no es el único bloqueo, ya que los docentes mantienen otra obstrucción vial sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la Torre del Caballito, donde organizaron retas de futbol.

Mientras ocurre la mesa de negociación, centenares de policías capitalinos fueron desplegados alrededor del AICM para garantizar la movilidad para los turistas y demás viajeros que llegan a esta central aeroportuaria.

#AICMinforma:



Si tienes un vuelo programado para hoy, te recomendamos tomar precauciones y llegar con suficiente anticipación al aeropuerto, ante la posible presencia de manifestaciones en los alrededores del AICM, que afectarían tu arribo a las terminales.



Pedimos tu… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 10, 2026

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FGR