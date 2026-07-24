Coordinador del PVEM en San Lázaro se ausenta de trabajos legislativos por cuestiones de salud

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados, Carlos Puente Salas, informó que durante los últimos cinco días se ha mantenido alejado de sus actividades políticas y legislativas debido a un problema de salud.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el legislador explicó que hizo una “oportuna parada en pits” para atender su estado de salud y agradeció la atención recibida por parte del personal médico.

“Desde hace cinco días he estado ausente de las actividades políticas y laborales que realizo cotidianamente debido a un tema de salud”, escribió.

Puente Salas reconoció la labor de médicos, enfermeras y personal sanitario que participó en su atención, al señalar que gracias a ellos y a su evolución favorable espera retomar pronto sus actividades.

“Hice una oportuna parada en pits con los médicos, las enfermeras y todo el personal médico, a quienes siempre les reconozco y reconoceré esa gran labor que realizan en su profesión y vocación. Afortunadamente, la situación va caminando bien gracias a ellos y a Dios”, expresó.

El diputado federal no precisó el padecimiento que motivó su ausencia; sin embargo, aseguró que su recuperación avanza favorablemente y confió en reincorporarse a sus labores en los próximos días.

“En los próximos días me estaré reincorporando para saludarlos con más ánimo y más fuerza. Les envío un gran saludo y cuídense mucho, porque la salud es lo más preciado que tenemos”, concluyó.

Hasta el momento, el PVEM no ha informado si la ausencia del legislador modificó la agenda parlamentaria o las actividades del grupo legislativo que coordina.

¡Buenas tardes amigas y amigos!



Desde hace cinco días he estado ausente de las actividades políticas y laborales que realizó cotidianamente debido a un tema de salud.



(Abro 🧵 (1/3) pic.twitter.com/UEuRaF0psg — Carlos Puente Salas (@CarlosPuenteZAC) July 23, 2026

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FGR