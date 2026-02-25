PVEM esperará redacción final de reforma electoral; niega tener poder para frenar iniciativas

El coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Puente Salas, negó que su bancada tenga “tanto poder” como para detener iniciativas del Poder Ejecutivo y afirmó que esperarán a conocer la redacción final de la reforma electoral antes de fijar una postura.

En declaraciones a medios, el legislador zacatecano rechazó que se les haya dado un plazo de cuatro días para definir su posición. Aclaró que tanto los diputados en San Lázaro como los senadores del PVEM aguardarán a que se presente formalmente la iniciativa presidencial para analizar su contenido.

“Tenemos que ver cómo viene planteada la redacción del financiamiento a los partidos, si viene un ajuste en la fórmula, como nosotros lo planteamos de manera oportuna, porque puede ser el 25 por ciento o más. Depende cómo quede la fórmula; hoy no entraron a esos detalles”, señaló.

Carlos Puente, líder de diputados del PVEM, habla en conferencia conjunta con legisladores de Morena y el PT, ayer. ı Foto: larazondemexico

Puente Salas destacó “la seriedad” de la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que aún se afinan los detalles de la propuesta, y sostuvo que será en esa redacción donde cada fuerza política representada en el Congreso deberá tomar su decisión. “No queremos adelantar vísperas”, expresó.

El líder parlamentario subrayó que el PVEM también analizará cómo se plantea el acceso a los tiempos de radio y televisión, ya que —dijo— “esos no se pueden adquirir ni con todo el dinero del mundo”.

En el marco de la sesión solemne por el Día del Ejército Mexicano, insistió en que una vez que conozcan el texto de la iniciativa, los grupos parlamentarios de su partido se reunirán para revisarla a fondo y, tras un análisis serio y profundo, fijar su postura sobre los puntos en los que coincidan o discrepen.

Asimismo, reiteró su reconocimiento a la mandataria federal por socializar la propuesta con los partidos de la coalición gobernante. “Ella estuvo tomándose el tiempo para atender nuestra forma de ver, de analizar, de pensar, y eso se fue recopilando y, de acuerdo con sus facultades y atribuciones, es que van a presentar una iniciativa. Nadie detuvo nada”, afirmó.

Puente Salas enfatizó que el PVEM es una fuerza política importante, pero descartó que esté en sus manos determinar por sí solo si la reforma prospera o no.

Uno de los temas que ha generado mayor desacuerdo entre los aliados de Morena es el recorte al financiamiento público a los partidos políticos. Durante la reunión sostenida este martes en Palacio Nacional, se abordaron propuestas para buscar acercamientos en ese punto.

