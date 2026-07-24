Trump ‘vacila’ con imponer nuevo arancel a México por presunta contaminación de lechuga

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vaciló con imponer nuevos aranceles a México, a causa del brote de cyclospora que ha provocado decenas de casos de enfermedades estomacales entre su población, de lo cual en un primer momento se responsabilizó a la lechuga que se importa desde una planta en Guanajuato.

Durante un encuentro con medios desde la Casa Blanca, el republicano fue cuestionado por un reportero acerca del brote de ‘diarrea explosiva’ que ya afecta en nueve estados de la Unión Americana y sobre cuándo volvería a ser seguro consumir lechuga.

Entre risas, Trump bromeó con el reportero señalando que formuló una pregunta que casi nadie quiere hacer, ante lo cual el comunicador insistió con su pregunta y remarcó que las hipótesis apuntan como origen a México, a pesar de que esto ya fue descartado por la FDA.

Más aranceles…



Donald Trump amenazó con imponer un “gran arancel” a México por las lechugas



A las que ligan con el brote de ciclosporiasis



Que provoca diarrea explosiva en EU pic.twitter.com/jhLeipZXWh — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 24, 2026

El presidente estadounidense afirmó que se impondrán impuestos a México y también mencionó que haría lo mismo con Canadá, a causa de la contaminación producida por los incendios forestales que enfrenta.

“Creo que lo que haremos es poner un arancel a México por la lechuga y vamos a poner un gran arancel a Canadá por el humo. Conseguiremos un compensación. ¿Cuál elegirías? ¿la lechuga o el humo? Yo creo que el humo”, declaró.

Trump centró sus posteriores comentarios respecto a los siniestros que afectan a Canadá, a cuyo gobierno, dijo, ya le había pedido “hacer algo” porque nunca antes habían enfrentado un problema de este tipo con aquel país.

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MSL