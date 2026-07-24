Juez flexibiliza medida cautelar de Murillo Karam en proceso penal por caso Ayotzinapa

Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República en el sexenio del expresidente Peña Nieto

Un juez federal modificó la medida cautelar impuesta al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en uno de los procesos penales que enfrenta por el caso Ayotzinapa, al cancelar la prisión preventiva justificada y sustituirla por un esquema de resguardo domiciliario con brazalete electrónico y restricciones de movilidad.

La resolución fue emitida por el juez de control Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, dentro de la causa penal 307/2022, en la que el ex funcionario es procesado por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

De acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación, el juzgador concluyó que “la prolongación del proceso penal obedeció a la tramitación de diversos recursos judiciales y no a acciones dilatorias atribuibles al imputado”, por lo que consideró procedente modificar la medida cautelar.

#ÚltimaHora



El exprocurador Murillo Karam llevará brazalete electrónico toda vez que le han levantado la prisión domiciliaria que pesaba en su contra. pic.twitter.com/Peih4mhwUf — Fernanda Familiar (@qtf) July 24, 2026

Durante la audiencia también se tomó en cuenta el estado de salud del ex procurador, de 78 años, luego de que su defensa presentó pruebas sobre el deterioro físico que enfrenta y la necesidad de recibir atención médica especializada.

El juez estimó que “el estado de salud de Murillo Karam requiere atención médica permanente”.

Con la nueva resolución, Murillo Karam permanecerá en su domicilio bajo monitoreo mediante un brazalete electrónico, tendrá prohibido acercarse a aeropuertos y dejará de estar bajo la vigilancia permanente de elementos de la Guardia Nacional. Además, ya no requerirá autorización judicial para acudir a consultas médicas.

No es la primera vez que obtiene un cambio en sus medidas cautelares. En noviembre de 2023, un tribunal colegiado le concedió prisión domiciliaria en otro de los procesos derivados del caso Ayotzinapa, al considerar que su edad y condiciones de salud no acreditaban un riesgo de fuga.

Pese a esta resolución, el ex titular de la entonces Procuraduría General de la República continúa sujeto a un segundo proceso penal por los presuntos delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, presunto integrante de Guerreros Unidos, expediente en el que también cumple prisión domiciliaria.

Murillo Karam fue detenido en agosto de 2022 por las investigaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa.

Desde 2014 enfrenta problemas de salud, luego de sufrir un accidente cerebrovascular mientras ofrecía una conferencia de prensa sobre las indagatorias por la desaparición de los 43 normalistas.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL