¿Qué le pasó a Jesús Murillo Karam, dónde está?

El exprocurador general de la República ha enfrentado fuertes problemas de salud desde 2022, por lo que incluso en la actualidad lleva más de una semana internado en el Hospital Ángeles Pedregal.

Durante las primeras horas del pasado domingo los familiares de Murillo Karam desmintieron los rumores que existían sobre la supuesta muerte del exfuncionario, pues este aún se encuentra hospitalizado y con supervición médica.

Jesús Murillo Karam tuvo una recaída de salud crítica recientemente tras sufrir un derrame cerebral, por lo que actualmente los especialistas continúan realizando las pruebas clínicas necesarias para determinar el impacto que tendrá en la salud y funciones vitales.

5ed0b585109df.jpeg ı Foto: larazondemexico

¿Cuál es el estado de salud actual de Jesús Murillo Karam?

El pronóstico del estado de salud de quien fuera gobernador de Hidalgo de 1993 a 1998 fue calificado como delicado, y hasta el momento el pronóstico de su salud se mantiene reservado.

El político miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) padece la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral.

Jesús Murillo Karam también ha sido sometido a una endarterectomía carotídea de alto riesgo con la finalidad de normalizar el flujo de sangre al cerebro, y desde su detención efectuada en 2022, ha sido trasladado de prisión a hospitales en varias ocasiones.

En 2023 la defensa de Murillo Karam informó que este presentaba indicios de Alzheimer y demencia, por lo que en noviembre pidieron cambiar su medida cautelar a prisión domiciliaria.

Padecimientos de salud de Jesún Murillo Karam ı Foto: Especial

La prisión domiciliaria con brazalete electrónico fue otorgada por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con sede en el Reclusorio Norte, José Rivas González; sin embargo, fue desestimada posteriormente.

La petición de prisión domiciliaria fue desestimada debido al riesgo de fuga que existía por los delitos de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos relacionados con el Caso Ayotzinapa.

En 2024 el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito concedió la medida de prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam debido a lo establecido en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

En dicho artículo se señala que las personas imputadas que sean mayores de setenta años o que padezcan enfermedades graves tienen una axcepción para que la prisión preventiva sea aplicada en el domicilio, en un centro médico o en un geriátrico.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.