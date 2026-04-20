Pensión del ISSSTE: Esta es la fecha del pago para mayo 2026

Las y los trabajadores del estado pueden acceder a la pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuando deciden retirarse de manera permanente de sus actividades laborales.

A partir de diciembre del 2025, se estableció que la edad de jubilación tendrá una reducción progresiva, y de acuerdo con la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF), esto comenzará en 2028.

De 2025 a 2027 la edad de jubilación se mantendrá en 58 años de edad para los hombres, y en 56 años de edad para las mujeres hasta, y en 2028 los hombres deberán que tener 57 años de edad y las mujeres 55 años de edad.

Para 2031 y hasta el 2033 la edad mínima de los hombres será de 56 años y de las mujeres de 55 años, para que a partir del año 2034 los hombres puedan acceder a la jubilación a los 55 años, y las mujeres 53 años de edad.

Las y los pensionados del ISSSTE pueden acceder al pago correspondiente de su dinero de manera mensual, y estos depósitos se realizan conforme a las fechas establecidas en el calendario oficial.

Pensión ISSSTE ı Foto: Especial

Calendario de pago de la pensión ISSSTE

Los pagos de la pensión ISSSTE se realizan el último día habil del día anterior al mes correspndiente, y estas fechas se dan a conocer a inicios de cada año para que las y los pensionados puedan tener un control de ingresos.

El calendario de pago de la pensión ISSSTE 2026 indica que el depósito correspondiente al mes de mayo se realizará el 29 de abril, por lo que las y los pensionados tendrán su dinero desde el día miércoles.

El calendario de la pensión ISSSTE es el siguiente:

Mayo: 29 de abril

Junio: 29 de mayo

Julio: 29 de junio

Agosto: 30 de julio

Septiembre: 28 de agosto

Octubre: 30 de septiembre

Noviembre: 29 de octubre

Primera parte del aguinalgo: Primera quincena de noviembre

Segunda parte del aguinaldo: 27 de noviembre

Calendario de pagos pensión ISSSTE ı Foto: ISSSTE

Las y los pensionados pueden retirar el dinero correspondiente a la PENSIONISSSTE en las Oficinas de Atención al Público de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

Para realizar el retiro de la pensión se requiere acudir con una identificación oficial, estado de cuenta y documentos requeridos según el tipo de pensión que se reciba; estos retiros pueden ser totales o parciales.

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