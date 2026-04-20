Difunden lista de heridos de ataque en Teotihuacán: hay 13 lesionados y dos son menores

Dos menores de edad figuran entre las 13 personas lesionadas durante el ataque que se registró esta tarde en la zona arqueológica de Teotihuacán; uno de ellos, de seis años y nacionalidad colombiana, presenta impactos de bala en tibia y peroné, mientras que una adolescente brasileña de 13 años también resultó herida por proyectil, de acuerdo con información de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México.

Autoridades estatales precisaron que los lesionados provienen de al menos cinco países: Colombia, Canadá, Rusia, Brasil y Estados Unidos, lo que coloca el hecho en un contexto de alta exposición internacional.

La lista incluye a una mujer de 37 años con afectaciones en rótula y glúteo, una turista canadiense de 29 años con lesión en la región supraescapular, así como un hombre ruso de 32 años con herida en fémur.

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Una camioneta de servicios periciales de la Fiscalía del Estado de México salió de la zona arqueológica de Teotihuacán ı Foto: Cuartoscuro

Entre los casos por armas de fuego también se encuentra una mujer estadounidense de 61 años con lesión en muslo y sangrado, además de un hombre de la misma nacionalidad con herida en mano con salida de proyectil.

La ficha indica que otras cinco personas sufrieron lesiones musculoesqueléticas y una más presentó dermoabrasiones, lo que confirma que la mayoría de las afectaciones se relacionan con detonaciones de arma de fuego. Varias víctimas recibieron atención inicial en el Hospital General de Axapusco, mientras que otras ingresaron a hospitales privados en Teotihuacán.

Respecto a los traslados, algunos pacientes fueron enviados a unidades médicas en Ixtapaluca, en tanto que dos personas decidieron trasladarse por sus propios medios a hospitales en la Ciudad de México. El resto permaneció en los centros de atención inicial sin requerir movilización adicional.

Tras los lamentables hechos ocurridos en Teotihuacán, se activaron de inmediato los protocolos de atención y coordinación interinstitucional para el traslado de 13 personas de diferentes nacionalidades que resultaron con lesiones, quienes fueron atendidas en distintos hospitales… pic.twitter.com/8LBZBT3GZY — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 21, 2026

Así fue el ataque que dejo 13 heridos

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas, cuando un hombre abrió fuego contra un grupo de visitantes al interior de la zona arqueológica.

El agresor realizó detonaciones desde la parte superior de la Pirámide de la Luna, donde de acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales un grupo de turistas permaneció “pecho tierra” intentando cubrirse del ataque.

Tras realizar los disparos el hombre se habría quitado la vida poniendo fin al momento de tensión.

¡Momentos de terror! 😥

🔴Los visitantes de teotihuacán vivieron tensos momentos, cuando un sujeto comenzó a disparar a las personas desde lo alto de una pirámide.

En el clip difundido del momento se escucha el grito desesperado de alguien diciendo '¡Háblenle a la policía!'… pic.twitter.com/6AtBwiyxsP — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 20, 2026

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LMCT