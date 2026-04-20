Identifican al presunto autor del tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán.

Tenía 27 años — Autoridades mexicanas identificaron al presunto autor del tiroteo perpetrado este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó 2 muertos y 13 heridos. Entre los fallecidos, se ubicó al tirador.

Los elementos de seguridad realizaron una revisión a las pertenencias del sujeto que subió a la pirámide de la Luna en Teotihuacán, para atacar a un grupo de turistas que se encontraban en el lugar.

El hombre fue identificado por medio de su credencial para votar, emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE). Además, se revelaron los siguientes datos:

Nombre: Julio César “N”

Edad: 27 años

Después de este hecho violento, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen.

“La Fiscalía General de la República (FGR), por conducto de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), inició una investigación por los lamentables hechos ocurridos en Teotihuacán, desplegando sus capacidades institucionales y realizando las diligencias necesarias a fin de esclarecer lo acontecido, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de México”, señaló la institución en la red social X.

También, aseguró que personal de la FGR da atención forma personalizada a las víctimas del tiroteo, algunas de ellas de nacionalidad extranjera.

Así ocurrió el tiroteo en Teotihuacán

El tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán ocurrió cerca de las 12:00 horas del 20 de abril del 2026. Un hombre logró subir con un arma de fuego a la pirámide de la Luna.

Ya en el lugar, el hombre de 27 años comenzó a amagar a un grupo de turistas extranjeros, mismos que intentaron huir del sujeto. Una mujer canadiense fue asesinada y otro más resultó lesionado. Posteriormente, se informó que el atacante presuntamente se quitó la vida.

La lista de lesionados se conformó con personas de las siguientes nacionalidades:

3 colombianos

1 ruso

2 brasileños

6 estadounidenses

1 canadiense

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JVR