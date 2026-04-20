¿Qué pasó HOY en la Zona Arqueológica de Teotihuacán que dejó dos muertos?

Eso sucedió HOY en la zona arqueológica de Teotihuacán

Un intenso operativo se registra al interior de la Zona Arqueológica de Teotihuacán luego de un tiroteo que dejó un saldo de dos personas fallecidas y varios lesionados, lo que provocó la movilización de cuerpos de seguridad y el desalojo del sitio turístico.

De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas, cuando un hombre abrió fuego contra un grupo de visitantes. La situación fue reportada por personal de seguridad en el lugar, lo que activó un operativo inmediato.

El agresor realizó detonaciones desde la Pirámide de la Luna, donde presuntamente comenzó una riña que derivó en el ataque. En redes sociales circulan videos en los que se observa al individuo disparando mientras turistas buscan resguardarse.

Videos del momento. ❌ Un hombre abrió fuego contra turistas dentro de la zona arqueológica de Teotihuacán, con saldo preliminar de al menos dos personas fallecidas. 📹 Autoridades acordonaron y desalojaron el sitio mientras continúan las investigaciones.



Aquí la nota completa:… pic.twitter.com/qvV6LiuJRK — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 20, 2026

Entre las víctimas se encuentra una mujer de nacionalidad canadiense, quien perdió la vida en el lugar. Posteriormente, el atacante continuó realizando disparos contra otras personas antes de quitarse la vida.

El saldo preliminar incluye al menos siete personas heridas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Un hombre realizó disparos en la parte alta de la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán ı Foto: Cuartoscuro

Continúa operativo de seguridad

Tras el incidente, autoridades del Estado de México, en coordinación con la Guardia Nacional, acordonaron la zona y llevaron a cabo el desalojo de visitantes.

En el lugar fueron asegurados un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles. Además, el Gabinete de Seguridad informó sobre el despliegue de un operativo conjunto para atender la situación.

Por su parte, el IMSS Bienestar informó que se brinda atención a varias personas lesionadas, incluyendo un menor de edad, con heridas que van desde impactos de bala hasta crisis nerviosas.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en este sitio emblemático, así como para identificar al agresor.

En la zona del tiroteo se aseguró un arma, cartuchos y un cuchillo ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT