Una mujer canadiense murió tras ataque en zona arqueológica de Teotihuacán

Un ataque armado dentro de la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, dejó como saldo una mujer canadiense sin vida, varios lesionados y el presunto agresor muerto, confirmaron autoridades federales.

El Gabinete de Seguridad informó que recibió el reporte de detonaciones de arma de fuego, lo que activó un despliegue inmediato en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional para contener la situación dentro del complejo turístico.

Datos preliminares indicaron que un hombre abrió fuego en el sitio y después se quitó la vida. Durante el incidente, una mujer de nacionalidad canadiense quien fue identificada como Li Desong de 32 años, murió, mientras que otras personas sufrieron lesiones y recibieron atención médica en el lugar.

¡Momentos de terror! 😥

🔴Los visitantes de teotihuacán vivieron tensos momentos, cuando un sujeto comenzó a disparar a las personas desde lo alto de una pirámide.

En el clip difundido del momento se escucha el grito desesperado de alguien diciendo '¡Háblenle a la policía!'… pic.twitter.com/6AtBwiyxsP — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 20, 2026

En la escena, elementos de seguridad aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles, indicios que ya forman parte de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Personal de la Secretaría de Gobernación, en conjunto con autoridades estatales, brindó apoyo a las víctimas y a sus familiares, mientras continúan las diligencias para determinar el móvil del ataque.

Por su parte el IMSS Bienestar informó que se brinda la atención médica a siete personas luego del incidente, incluido un menor de edad. Los pacientes son atendidos en el Hospital General de Axapusco, registrándose cuatro lesiones por arma de fuego, una fractura, un esguince y una crisis nerviosa.

La zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los principales destinos turísticos del país, quedó bajo resguardo tras el incidente, en tanto peritos y agentes recaban evidencia para integrar la carpeta correspondiente.

#IMSSBienestarInforma que personal de salud brinda atención médica oportuna a siete personas tras el incidente registrado en Teotihuacán, Estado de México, entre ellas una persona menor de edad.



Las y los pacientes son atendidos en el Hospital General de Axapusco, donde… — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) April 20, 2026

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LMCT